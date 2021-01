Nyolcvan rendőr csapott le a vasúti dézsmálókra

Nyolcvan rendőr három kutyával csapott le tíz különböző címen, ahol tizenegy embert állítottak elő egy már folyamatban lévő, vasúti dézsmával összefüggő büntetőügyben. Hegyekben álltak a lopott zsákmánnyal teli dobozok – közölte honlapján a rendőrség.

A Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai megdézsmált vagonok ügyében nyomoznak 2019 tavasza óta, eddig négy férfit fogtak el. Most tíz embert állítottak elő Ceglédről, egyet pedig Budapestről, utóbbi címen temérdek lopott holmit is találtak két jármű rakterében.

Az előállított két nő és kilenc férfi közül hét férfit őrizetbe vettek, a többiek ellen szabadlábon hagyásuk mellett indult eljárás.

A gyanú szerint a banda tagjai 2019 elejétől álltak rá a ceglédi, az albertirsai, valamint a ferencvárosi pályaudvaron várakozó tehervagonokra. A szerelvényeket feltörték és gyakorlatilag mindent vittek, ami mozdítható. A zsákmányt járművükbe pakolták, később pedig igyekeztek túladni rajtuk. Az így keresett több millió forintot felélték.

A házkutatásokon azonban így is hegyekben álltak a lopott holmik, amelyeket most lefoglaltak a hatóságok. Zálogjegyeket, nagy értékű televíziókat, okostelefonokat találtak, de bűnjelraktárba kerültek lopott, még el nem adott termékek is. Többek között az alábbiak:

36 doboz tea,

egy doboz (134 darab) csipkés melltartó,

egy doboz (41 darab) gyerekpizsama,

egy doboz (101 darab) rövid ujjú póló,

egy doboz (128 darab) gyerekpóló,

egy doboz (95 darab) gyerekrövidnadrág,

17 darab egérpad,

91 doboz (996 darab) cumisüveghez való cumivég,

13 csomag (52 darab) tollasütő,

4 doboz (62 darab) tolltartó,

8 darab új autógumi,

22 doboz (132 darab) arclemosó kendő.

A tizenegy kihallgatáson egyetlen érdemi vallomástétel hangzott el, a többiek megtagadták azt. A Ceglédi Rendőrkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett hét gyanúsított letartóztatását.

Az egyik gyanúsítottnál a házkutatást végző rendőrök áramlopást is megállapítottak, emiatt külön eljárás indult.