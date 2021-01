Müller Cecília: Eddig több mint 78 ezer fő oltására elegendő vakcina érkezett az országba

A védőoltás egyrészről megóvhat minket a fertőzéstől, másrészt megvéd a betegség súlyos lefolyásától, szövődmények kialakulásától – mondta Müller Cecília az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy az elmúlt napon 870 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 329 721 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma átlépte a tízezret, 10 080 főre emelkedett.

Két huszonéves áldozata is volt tegnap a koronavírusnak Magyarországon. A legfiatalabb elhunyt tegnap egy 24 éves nő volt, és meghalt egy 25 éves férfi is – írják a kormányzati tájékoztató oldalon.

Müller Cecília elmondta, hogy újabb vakcinaszállítmány érkezett Magyarországra, ezzel újabb 39 ezer fő oltása vált lehetővé. A tisztifőorvos hozzátette: eddig több mint 78 ezer fő oltására elegendő vakcina érkezett hazánkba. Az egészségügyi dolgozók oltása már megkezdődött, Müller Cecília örvendetes hírnek vélte, hogy sok kollégája már túlesett az oltakozáson.

Rendkívül örvendetes hír, hogy zajlik az egészségügyi dolgozók oltása: már több mint 15 ezer egészségügyi dolgozó kapott oltást. Örülök, hogy kollégáim felismerik ennek fontosságát, s továbbra is mindenkit arra buzdítok, hogy éljen a védőoltás lehetőségével, hiszen ez egy nagyon sarkalatos pontja a védekezésnek

– fogalmazott a tisztifőorvos. Kiemelte, hogy következő lépcsőben a szociális otthonokban dolgozókat, valamint az ott élő lakókat oltják. Ez helyben történik majd, hogy idősebb embertársainknak ne kelljen kimozdulniuk a saját életterükből. Az oltás folyamatáról Müller Cecília elmondta:

A beoltott emberek egy oltási kártyát kapnak majd, amelyen személyes adataik mellett szerepel majd az oltás időpontja is. A másik oltás 21 nappal később adható be. Az oltás zavartalanul zajlik Magyarországon, a következő napokban bővítik a vakcinázásba bevontak körét. Az oltásra vonatkozóan semmilyen különös előírás nincs: legyen ott mindenkinél az egészségügyi dokumentációja, személyes iratai, s tudjon róla, amennyiben bármilyen érzékenysége, gyógyszerallergiája van. Reggelizzünk oltakozás előtt, ha éhgyomorral megyünk oltatni, leeshet a vércukrunk

– tanácsolta a tisztifőorvos. Újságírói kérdésre Müller Cecília elmondta: a gyógyszerészek már jelenleg is kaphatnak oltást, hiszen ők is egészségügyi dolgozók, jelentkezzen az oltópontokon, ugyanez vonatkozik a háziorvosokra is.

Arra kérdésre, hogy mikor kezdődik az oltás a szociális intézményekben, elmondta, hogy folyamatosan érkeznek a szállítmányok, az előrejelzések szerint minden héten kapunk majd újabb vakcinaszállítmányt – ennek függvénye az is, hogy az oltási tervben szereplő következő csoport, mikor léphet be az oltakozásba. Arra kérdésre, hogy van-e időhatára az oltásnak, Müller Cecília elmondta:

Örvendetes, hogy nő az oltakozási kedv az egészségügyben, sokan kérik az oltást, de biztos nem tart majd márciusig – nincsenek oltási határidők. A lehetőség természetesen megmarad a későbbi oltakozásra is.

Fotó: M1 / Médiaklikk Müller Cecília és Kiss Róbert

Feloldották a zárat

A keddi sajtótájékoztatón Kiss Róbert, az operatív törzs műveleti központjának helyettes vezetője elmondta, hogy a kormány döntése értelmében

a Nagy-Britanniából és Észak-Írországból érkező repülőgépeket éjféltől ismét fogadja Magyarország.

Az alezredes ismertette továbbá, hogy az elmúlt napon

a maszkviselési szabályok megszegése miatt 199 esetben intézkedtek,

közterületi maszkviselési hiányosság miatt 175 esetben intézkedtek,

üzletekben 17 esetben nem viseltek maszkot,

tömegközlekedési eszközön 7 emberrel szemben kellett fellépniük,

a nyitvatartási szabályok miatt eddig 685 esetben jártak el, 189 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét,

a kijárási tilalom megszegése miatt hétfőn 364 esetben kellett intézkedni, emiatt összesen 21 484 esetben jártak el,

a tranzitszabályok megszegése miatt 44 rendőri intézkedés történt,

Hatósági házi karantént 9365 esetben ellenőriztek, elrendeltek 3165 újat, és összesen 20 272 zárlat van hatályban.

(Borítókép: Müller Cecília. Fotó: M1 / Médiaklikk)