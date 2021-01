Meginoghat ma a légkör, mennydörgésre és hózivatarra is lehet számítani

Többnyire erősen felhős lesz az ég, átmenetileg hosszabb időre is elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet szerdán. A csapadékzóna északkelet felé halad, de fokozatosan gyengül közben – írja a legfrissebb időjárás-előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legtöbb helyen eső várható, míg északon, és az Északi-középhegységben helyenként havas eső, hó is lehet. Délutántól záporok, hózáporok is előfordulhatnak, néhol akár az ég is megdörrenhet. A délies szél időnként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2, 8 fok között valószínű. Késő estére -1, +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

És, ha mindez nem lenne elég, az érkező ciklon melegfronti felhőzetéből az esőn túl a nyugati, északnyugati és északi tájakon, a hegyekben pedig főként

havazásra is lehet számítani.

Szerdán napközben érkezik a ciklon hidegfrontja. A hidegfront ingataggá teszi fölöttünk a légkört, így délutántól délnyugat felől a Dunántúlon egyre többfelé alakulhatnak záporok, a hidegebb levegő beáramlásával pedig zivatarra és hózivatarra is számíthatunk.

Az Országos Meteorológiai szolgálat szerint síkvidéken délelőttig inkább csak a nyugati, északnyugati határvidéken, illetve a Bakony völgyeiben alakulhat ki legfeljebb vékony (lepel: 1-2 cm-es), olvadozó hóréteg.

Ugyanakkor főleg a Kőszegi- és Soproni-hegység, esetleg a Bakony magasabb csúcsain ennél több, akár 5 centimétert elérő, meghaladó (tapadó) hó is hullhat. A nap hátralevő részében (is) inkább az eső lesz a jellemző csapadékforma, keletebbre jellemzően 400-500 méter felett válthat át az eső havas esőbe, hóba (magasabb csúcsokon néhány centiméternyi hó eshet).

Estétől főleg az északnyugati, északi tájakon alakulhatnak ki hózáporok a záporok mellett: az erősebb hózáporok (akár síkvidéken is) lepel 1, 2 cm-es vékony hóréteget hagyhatnak maguk után.

A nyugati országrészt sok helyen már fehér lepel borítja, Sopronban, Veszprémben és több másik városban is havazik már.