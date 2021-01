Itt a lista a magyarországi oltópontok elérhetőségéről

December 26. óta folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra. A főváros mellett már több, vidéki nagyvárosban is megkezdték az egészségügyi dolgozók beoltását, most pedig az oltópontok elérhetőségét is közzétették.

Már 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók beoltása. Az oltópontokon közvetlenül is be tudnak jelentkezni az egészségügyi dolgozók a koronavírus elleni védőoltásra – írja a koronavirus.gov.hu.

Az oltással járó adminisztrációt nagyban leegyszerűsíti és felgyorsítja, ha az oltáshoz szükséges a dokumentumokat az egészségügyi dolgozók kitöltve magával viszik az oltópontra. Ezeket itt lehet letölteni.

A kormányzati tájékoztató oldalán térképpel, címmel, telefonszámmal és online elérhetőséggel, valamint a bejelentkezési idősáv megjelölésével tették közzé az oltópontok adatait. A részleteket ide kattintva lehet megnézni.

Kedden egyébként újabb vakcinaszállítmány érkezett Magyarországra, ezzel újabb 39 ezer fő oltása vált lehetővé. Eddig több mint 78 ezer fő oltására elegendő vakcina érkezett és már több mint 15 ezer egészségügyi dolgozó megkapta az oltást.

(Borítókép: Egy egészségügyi dolgozó a koronavírus elleni oltóanyagot a Pfizer-BioNTech vakcinát fecskendőbe szívja az oltás előtt az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet oltópontján Budapesten 2020. december 30-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)