A vírus angliai mutációját az érkező reptereken lehet megállítani

Meglepte egy Angliában élő olvasónkat, hogy Magyarország feloldotta a Nagy-Britanniából érkező repülőjáratok leszállási tilalmát, miközben az Egyesült Királyságban vesztegzárat rendeltek el. Az iskolák zárva, tulajdonképpen csak munkába és élelmiszerért lehet kimozdulni otthonról.

Magyarország szerdától ugyanis feloldotta a leszállási tilalmat a Nagy-Britanniából érkező repülők előtt. A kedd esti adatok alapján,

Londonból az összes nagyobb Európai Unión belüli repülőtér elérhető.

Így Olaszországba, Németországba és Lengyelországba is lehet közvetlenül utazni az Egyesült Királyságból.

A decemberben elrendelt tilalom február 8-ig lett volna érvényben. Akik az ünnepek után Nagy-Britanniából szerettek volna Magyarországra utazni, a London és Pozsony közötti járattal tehették volna meg a legkönnyebben, de január 4-én a brexit is bekavart. Akkor közel harminc magyar utas rekedt a London–Luton reptéren.

London–Budapest

Somogyi Tamás lánya január 1-jén kapott értesítést a RyanAirtől, hogy törlik a két nappal későbbi járatát, mert Magyarország nem fogad közvetlen repülőt az Egyesült Királyságból. Ezért a család amszterdami átszállással keresett repülőjegyet, hogy a lány a karácsonyi látogatás után haza tudjon jönni. Ahhoz, hogy Róza fel tudjon szállni a holland főváros felé tartó gépre, egy 72 óránál frissebb negatív teszt kellett, amire 125 fontot költöttek. A repülőjegy átszállással együtt pedig 200 fontba került. Amikor a lány január 5-én, kedden leszállt Budapesten, akkor tudta meg, hogy Magyarország szerdától feloldotta a légtérzárat. Ráadásul a magyar hatóságok nem fogadják el a schengeni övezeten kívüli teszteredményeket, így Rózát 10 napra hatósági házi karanténba küldték, amit két negatív teszttel lehet lerövidíteni.

Akik üzleti, vagy munkavállalói céllal érkeznek az egyesült királyságból Magyarországra, rájuk sem a 48 órán belüli tesztelés, sem a kötelező karantén nem vonatkozik.

Míg a magáncélú beutazásoknál kiszűrhető a 70 százalékkal agresszívebben terjedő vírusmutáció behurcolásának kockázata, az üzleti útról érkezőket nem ellenőrzik.

Budapest–London

Az Egyesült Királyságban jelenleg

10 napos kötelező házi karantént vár a Magyarországról érkező beutazókra.

Kötelező továbbá a beutazást megelőző 48 órán belül online kitölteni a kontaktus-kutatáshoz szükséges nyomtatványt. A Nagy-Britanniában dolgozók egy része mentesülhet a karantén alól. Az Angliába beutazóknak lehetősége van arra, hogy 5 nap után magánúton teszteltessék magukat, és a negatív eredmény birtokában hamarabb hagyják el a karantént. A Magyar Külügyminisztérium tájékoztatása szerint Skócia, Wales és Észak-Írország egyelőre nem vezetett be hasonló intézkedést.

A vesztegzár ellenére miért törölték a légtérzárat?

Nagy-Britannia Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere, amit jól mutat az, hogy a szeptemberi utazási szigorítások elrendelése óta a Budapest és London közötti járat a Wizz-Air legkihasználtabb útvonala. Emellett sok magyar dolgozik a szigetországban, akik az ünnepek után csak most térnének vissza. Az ő utazásukat könnyíti meg a légtérzár feloldása. A vesztegzár ellenére átszállással jóval drágábban, vagy Franciaországon keresztül be, illetve ki lehetett jutni az Egyesült Királyságból, akiknek fontos így is, úgy is utaztak volna, amit jól mutat az, hogy kedd délutánra az összes szerdai jegy elkelt a Budapestről Londonba tartó járatokra. Visszafelé jóval szerényebb az érdeklődés.

A vírus angliai mutációját az érkező reptereken lehet megállítani

– mondta az Indexnek Varga G. Gábor légiközlekedési szakértő. Szerinte a kötelező házi karanténnal és a magyarországi teszteléssel minimalizálható a vírus terjedésének kockázata. Varga G. hangsúlyozta, hogy a Ferihegyi reptéren is van PCR-tesztelési állomás. Így aki a leszállást követően rögtön megvizsgáltatja magát, sokkal gyorsabban szabadulhat a házi karanténból. Az aviatikai szakértő szerint rövid időn belül Nagy-Britannia lehet Európa legbiztonságosabb országa, mert az Egyesült Királyságban adták be eddig a legtöbb védőoltást Európában. Ott alakulhat ki a leggyorsabban a nyájimmunitás, mert rövid időn belül több tízmillióan válhatnak védetté. Eddig több mint egymillió fölött van a beoltottak száma.

Borítókép: MTI Fotós: Balogh Zoltán