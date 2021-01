Magyarországra megérkezett a hó, már Sopronban és Veszprémben is esik

Szerda délután az ország nyugati részén záporos csapadék formájában érkezik a hideg, még az ég is megdörrenhet − írja az Időkép.

Az érkező ciklon melegfronti felhőzetéből szerdán virradóra sokfelé várható eső, illetve a nyugati, északnyugati és északi tájakon, a hegyekben pedig főként

havas eső, havazás várható.

Most úgy tűnik meg is jelent az első hó, ami alig egy óra alatt lepte el Sopron Fő terét az Időkép kamerája szerint. De havazott már Veszprémben, Szederkényben és Tótvázsonyban is.