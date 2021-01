Müller Cecília: A védelmi intézkedések fenntartása indokolt a jövőben is

Eddig közel 21 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be – mondta Müller Cecília az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos hozzátette, összesen pedig 25 oltóponton lehet oltakozni.

Müller Cecília azt mondta, az oltópontok nagy forgalmat bonyolítanak le, mert sokan élnek az oltás lehetőségével, ezért kéri a jelentkezőket, hogy használják az e-mail-címet is. Kiemelte: a városi kórházak is beléptek az oltópontok köré, egyelőre még csak a saját munkavállalóikat oltják, de a jövőben ki lesznek jelölve, hogy ott is fogadják az oltásra jelentkezőket.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy

valószínűleg a háziorvosokat is be fogják vonni az oltásba, tehát ki lesznek jelölve oltóorvosnak.

Az oltási tervnek megfelelően a szociális és idősotthonokban fogják folytatni az oltást – húzta alá Müller Cecília. Ezekben az intézményekben már elindult az igényfelmérés is, az intézményi orvosokat pedig arra kéri az országos tisztifőorvos, hogy minél hamarabb oltakozzanak, mert ők felelnek majd az intézményük oltási folyamatáért.

Szólt arról is, hogy az ott dolgozóknak nem kell majd elmenni oltóhelyre, ők is helyben megkapják az oltást. Ennek kivitelezésére egy mobil oltócsoportot küldenek megfelelő felszereléssel, ami a biztonságos védőoltás beadásához szükséges.

Azokat az egészségügyi dolgozók, akik mindennap érintkeznek koronavírusos betegekkel, arra kéri, éljenek az oltás lehetőségével. Eddig 79 ezer főre elegendő oltóanyag érkezett az országba. Jövő héten, és aztán hetente, további adag vakcina érkezik majd.

Azt gondolom, hogy a védelmi intézkedések fenntartása indokolt a jövőben is

– fogalmazott Müller Cecília tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján arra az újságírói kérdésre, hogy január 11. után is érvényben maradnak-e a korlátozások. Az országos tisztifőorvos azzal indokolta válaszát, hogy a környező országokban jelentősen nő a fertőzöttek száma.

Az új variánsról pedig azt mondta, még nem azonosították Magyarországon,

de folyamatosan elemzik azoknak a mintáit, akik szeptember óta utaztak be Nagy-Britanniából, és az érkezésük utáni két hétben fertőzöttnek bizonyultak.

Az elmúlt 24 órában átlagos mennyiségű rendőri intézkedésre volt szükség járványügyi kihágások miatt. A védekezésért felelős ügyeleti központ vezetőhelyettese arról tájékoztatott, hogy a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt 215 emberrel szemben léptek fel, ebből tömegközlekedési eszközökön 5, üzletekben 20 esetben.

Fotó: koronavirus.gov.hu

Kiss Róbert elmondta azt is, hogy eddig 685 vendéglátóhelyen kellett intézkedni a szabályok megsértése miatt, ebből 189 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 496 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

A KIJÁRÁSI TILALMAT EGY NAP ALATT 379-EN SZEGTÉK MEG, 5-EN KÖZÜLÜK A NYILVÁNOS HELYEN TÖRTÉNŐ CSOPORTOSULÁS TILALMÁT NEM TARTOTTÁK BE.

A korridorokon 55 rendőri intézkedés történt, a házi karantén betartását pedig 9765 helyszínen ellenőrizték. Újonnan 2590 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így jelenleg 20 657-en vannak hatósági házi karanténban, és alig több mint egytizedük vállalta, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.