A szokásosnál is nagyobb dugóra készüljön a Könyves Kálmán körúton

Összeütközött két teherautó Budapest X. kerületében, a Könyves Kálmán körúton – adta hírül a baleset-info.hu. A reggeli torlódást ez várhatóan még inkább fokozni fogja, mivel

a járművek elfoglalják a villamospályát.

A helyszínelés még jelenleg is tart a tűzoltók és a mentők is a helyszínen vannak. A BKK is tájékoztatott róla, hogy

az 1-es és a M1-es jelzésű villamosai a Népliget és a Puskás Ferenc Aréna között nem közlekednek,

helyette pótlóbuszokat állított forgalomba a közlekedési központ.