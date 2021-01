Csoda, ha bírjuk majd követni, ahogy változik hétvégén az időjárás

Estétől dél felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, az Alföld, illetve a Dunántúl egyes részein köd is képződhet. A Dunántúlon késő este átmeneti jelleggel gyenge ónos eső, majd havas eső, hószállingózás fordulhat elő – írja az MTI az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésére hivatkozva.

Mint írják, pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg északkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, majd délután nyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik.

A Dunántúlon többfelé várható gyenge csapadék:

nyugaton, északnyugaton több helyen hó, délnyugaton havas eső, eső is lehet.

Az élénk északnyugati szelet csütörtökön időnként erős lökések kísérik, éjszaka és pénteken mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –6, +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 0, +5 fok között valószínű.

Napsütésre, de hóra és hidegre is készülni kell a hétvégén

A hétvégén kezdetben még inkább borult lesz az ég, szombaton viszont az ország nagy részén kisüt a nap. Pénteken a Dunántúlon, míg vasárnap délebbre várható csapadék:

akár havas eső, hó is. Ezzel együtt hidegre is készülni kell, helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet

– derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet szintén csütörtökön juttattak el az MTI-hez. A hétvégi előrejelzésben azt írják:

szombatra virradóra nagyobb területen képződhet (zúzmarás) köd, amelynek egy része napközben is tartósan megmaradhat. Az ország nagyobb részén viszont több órára kisüt a nap, majd késő délutántól dél felől megnövekszik a felhőzet. A tartósan borult területeken hószállingózás lehet. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 7 és 0 fok között valószínű. A nappali maximumok mínusz 1 és plusz 5 fok között alakulnak, a tartósan borult részeken maradhat hidegebb az idő.

Vasárnap dél felől tovább növekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, északon van esély szűrt napsütésre. A déli országrészben van nagyobb esély hószállingózásra, havazásra, havas esőre, délkeleten akár esőre is. Észak felé haladva csökken a csapadék kialakulásának esélye. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 1, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között várható.

Az európai időjárási helyzetről közzétették:

Kontinensünk nagy részén ciklonok alakítják az időjárást.

A középső tájakon sokfelé erősen felhős vagy borult az ég. Amíg a Baltikumból jellemzően esőről, a Lengyel-alföldről inkább havazásról érkezik jelentés. Az Ibériai-félsziget felett egy hullámzó frontrendszer húzódik, arrafelé is felhős az idő, és sokfelé esik az eső, a délnyugati régiókban azonban havazott is. Észak-, Északkelet-Európa időjárását már anticiklon alakítja, hatására párás a levegő, a hajnali órákban foltokban köd, illetve rétegfelhőzet képződik, amely néhol egész nap megmarad, és területén hószállingózás, szitálás is előfordul. A Kárpát-medence térségét elhagyja a mediterrán ciklon, de este a fent is említett frontrendszer felhőzete már eléri tájainkat.

(Borítókép: Behavazott hegyoldal a Mátrában a kékestetői tévétoronnyal 2020. március 22-én. Fotó: Komka Péter / MTI)