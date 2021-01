Hogyan úszta meg eddig a Dózsa György úti gázoló?

Szilveszterkor a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) bezáratott egy belvárosi vendéglátóhelyet, ahonnan 10 embert kábítószer-fogyasztás, illetve birtoklás miatt előállítottak – adta a hírül a BRFK.

Ugyanezzel az üggyel kapcsolatban a Fővárosi Főügyészség már arról adott ki közleményt, hogy indítványozták M. Richárd letartóztatását, mivel „megalapozott gyanú szerint

a férfi 2020. december 31-én többféle kábítószert szerzett meg és fogyasztott.

A nyomozók kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki”. Az ügyészség szerint „a vádlott szándékosan és kitartóan semmibe veszi a jogszabályokat, ettől a büntetőeljárás ténye és az enyhébb kényszer-intézkedés sem tartja vissza”.

M. Richárd nevével először 2006-ban találkozhattak a bűnügyi híreket figyelemmel kísérők, ekkor hirdettek ítéletet a kecskeméti maffiaperként ismert ügyben. M. Richárdot

ebben az esetben bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények miatt ítélték el – visszaesőként – 8 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre.

Emberölés előkészületének bűntettében, lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés bűntettében, bűnsegédként mondták bűnösnek.

M. Richárd volt a maffia módjára szervezett bűnbanda fegyverbeszerzője, döntési és irányítási joggal.

A banda tagjai kábítószer-kereskedelemből, prostitúcióból, védelmi pénzek behajtásából éltek.

Szabadulása után pár évvel M. Richárd volt az, aki 2017. május 15-én a Dózsa György úton balesetet okozott, amikor luxusautójával 140 kilométeres sebességgel belerohant egy másik, éppen kikanyarodó autóba. A balesetben két ember meghalt, öten súlyosan megsérültek.

M. Richárdot a balesetet követően annak ellenére nem helyezték előzetes letartóztatásba, hogy érvényes jogosítvány nélkül vezetett, ugyanis egy korábbi baleset miatt – ami miatt már büntetőeljárás alatt is állt – bevonták vezetői engedélyét. Szabadlábon hagyták azt követően is, hogy a laborvizsgálati eredmények kimutatták:

korábban drogot fogyasztott, a vizeletében „biológiailag inaktív bomlástermék” formájában kokaint találtak.

Büntetőjogászok nyilatkozták annak idején, hogy M. Richárd akár tíz évet is kaphat halálos közúti baleset okozásáért és kábítószer birtoklásáért.

A bíróság nem tartott attól sem, hogy M. Richárd külföldre szökik. A baleset után M. Richárd a Seychelle-szigeteken nyaralt, ahonnan vissza is jött Magyarországra.

A tragikus kimenetelű baleset után is lefotózták a fővárosban amint egy másik luxusautó volánja mögött ül, ekkor is jogosítvány nélkül vezetett.

A sajtó ezután folyamatosan számol be M. Richárd által elkövetett jogszabálysértésekről, és ezek rá nézve feltűnően enyhe következményeiről, és arról, hogy milyen kesztyűs kézzel bánnak vele a hazai igazságszolgáltatás intézményei, ami meglepő, tekintve, hogy

többszörösen visszaeső bűnelkövetőről van szó,

aki igen súlyos bűncselekményekért volt korábban elítélve.

Az ügyészség egyébiránt ezután is többször indítványozta M. Richárd előzetes letartóztatását, de a bíróság ezeknek az indítványoknak sem adott helyt, mindig szabadon elengedte. M. Richárd házi őrizetét is csak hónapokkal a baleset után rendelték el, később nyomkövetővel biztosították vele szemben a „kényszer-intézkedést”, de ennek szabályait is többször megsértette.

2018 februárjában például arról írt a sajtó, hogy egy budai bevásárlóközpont éttermében csaptak le a rendőrök M. Richárdra.

Az akkor éppen házi őrizetes M. Richárd „kiugrott egy ebédre”.

Éppen orvosnál volt, majd összetalálkozott a barátaival, akikkel beült falatozni. Megszegte tehát a szabályt. Az ügyészség ekkor ismét indítványozta előzetes letartóztatását, de újfent lepattant a bíróságról a kérés. Amikor pedig a bíróság tárgyalta volna a letartóztatása ügyét, M. Richárd rosszul lett, ezért bevitték a János-kórházba. A Fővárosi Törvényszék illetékes bírója követte őt a kórházba, ott hozta meg azt a döntést, hogy nem rendeli el előzetes letartóztatását, kirótta rá az 50 ezer forintos rendbírságot a házi őrizet szabályainak megszegéséért, amit a szabályszegő M. Richárd ki is fizetett.

A Dózsa György úti gázolás ügyében 2020 szeptemberben az első fokú bíróság bűnösnek mondta ki M. Richárdot halálos közúti baleset gondatlan okozásáért, ezen felül garázdaság és testi sértés vétségét is megállapította vele szemben. Ezért halmazati büntetésként négy év fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte, 4 évre eltiltotta a közügyektől, és végleges hatállyal eltiltotta a jármű-vezetéstől. Ugyanakkor a közúti veszélyeztetés miatt emelt vád alól felmentette. Fellebbezések miatt azonban az ítélet még nem jogerős. Az ügyészség a büntetés jelentős súlyosítása, illetve a közúti veszélyeztetésben bűnösnek kimondás érdekében fellebbezést jelentett be. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik is fellebbeztek.

Az ügyészség hiába indítványozta a férfi letartóztatását, ezt a bíróság elutasította, és a bűnügyi felügyeletét is megszüntette a vádlottnak.

Az ítélet után nem sok idő telt el, október elején M. Richárd ismét jogosítvány nélkül vezetett, december elején pedig megszegte a vele szemben elrendelte „védelmi intézkedést” azzal, hogy elment gyúrni egy újpesti edzőterembe.

A Fővárosi Főügyészség tavaly november 27-én közleményt adott ki arról, hogy ismét indítványozta, hogy M. Richárdot letartóztatásba kell helyezni, amelyet „csak erősít, hogy a férfi ellen az ítéletet követően vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség, illetve ismételt engedély nélkül vezetés miatt szabálysértési eljárás indult ellene”. Az ügyészség szerint „a közúti veszélyeztetésben is bűnösség megállapítása indokolt, emellett a kiszabott büntetés nem felel meg az egyéni megelőzésnek és a társadalom felé sem képviseli eléggé azt az üzenetet, hogy tartózkodni kell a járművezetés szabályainak megszegésétől”.

M. Richárdot azonban nem tartóztatták le, „csak” a bűnügyi felügyeletét rendelte el a Fővárosi Törvényszék tavaly december 18-án.

Ugyanúgy fütyült szilveszterkor is, mint a korábban vele szemben hozott bírósági döntésekre.

Mellesleg vesztegetés miatt is indult M. Richárd ellen egy büntetőeljárás, ebben az ügyben tavaly novemberben történt meg a vádemelés.

De ez sem volt elég ok arra, hogy előzetes letartóztatást rendeljenek el vele szemben.

A sajtó megírta azt is, hogy egy időben M. Richárd látta el egy belvárosi pizzériát működtető cég ügyvezetését is. Ez az a vendéglátóhely, amelynek korábbi tulajdonosát a szervezett alvilághoz tartozó bűnözők megfenyegették, elvették az üzletét, elüldözték Magyarországról. A vendéglátóhelyet működtető cég tulajdonosa, Achilles Filippo Sparta félt, hogy megölik, ezért hagyta el Magyarországot – legalábbis ezt nyilatkozta az egyik kereskedelmi televízió riporterének. Amúgy volt nyomozás az ügyben, súlyos testi sértés, mérgezés és csalás miatt, de valahogy ebben az ügyben nem jutottak eredményre a bűnüldöző hatóságok. Pontosabban jutottak, nem állapították meg bűncselekmény elkövetését. Meg is szüntették az eljárást. M. Richárd mossa kezeit: a cég, ahol ő ügyvezető, csak bérli az éttermet az új tulajdonostól. Az igazság malmai azonban nagyon lassan és úgy tűnik eredménytelenül őröltek a Sparta-ügyben.

Az inkriminált pizzéria

Ez a vendéglátóhely az Il Classico Italiano, ami a Nyugati pályaudvarral átellenben található, korábban Okay Italia néven működött. Az alvilági bűnügyekről elég jól értesült Privátkopó nevű hírportál írta meg, hogy M. Richárd 2015 tavaszán vette át a vendéglátóhely működtetését, „egy elszámolási vita eredményeként”, 2016 áprilisában lett az Il Classico Italiano Kft. ügyvezetője.

Mivel az étterem szerény nyereséget termelt, igencsak feltűnt a Dózsa György úti balesetet követően az érdeklődés középpontjába került M. Richárd fényűző élete. Ugyancsak a Privátkopó írta meg, hogy M. Richárd egy Németországban bejegyzett cégen keresztül luxusautókat adott tartós bérletbe Magyarországon. A saját erő befizetését követően, havi 1000-2000 euró lízingdíj megfizetésével juthattak hozzá nagy értékű, német rendszámú autóhoz olyanok, akik szerették volna elkerülni, hogy az adóhivatal felfigyeljen rájuk, nevük rejtve maradjon a hatóságok előtt. Ezért aztán a kliensek jellemzően olyan személyek voltak, akik nem legális forrásokból finanszírozták a luxuséletvitelüket.”

A Privatkopo.hu információja szerint a havi bérleti díjakat az ügyfelek a Nyugati téri Il Classico Italiano étterembe hordták, és adták át M. Richárdnak. M. Richárd 2018-ban kivonult az üzleti életből – írta a bűnügyi hírportál.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2018. május elején hozott végzésével elrendelte az Il Classico Italiano Kft. kényszertörlését.

(Borítókép: M. Richárd 2019. december 3-i tárgyalásán. Fotó: Huszti István / Index)