Megvan kit indít az LMP az érdi választókerületben 2022-ben

Az LMP hivatalosan is bejelentette, hogy Pest megye 1. számú választókerületében Tetlák Örsöt, a zöldpárt Országos Elnökségének tagját, Érd alpolgármesterét indítják jelöltként a 2022-es országgyűlési választáson.

Meggyőződésünk, hogy a legesélyesebb kihívó Tetlák Örs

– jelentette ki Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke.

December elején Tetlák Örs már megerősítette az Indexnek, hogy számolni kell vele az érdi választókerületben (Érd a központja, de öt másik település – Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint is hozzátartozik). Azt is megírtuk, hogy ugyanebben a választókerületben Bősz Anett, a Liberálisok elnöke is elindulhat a Demokratikus Koalíció jelöltjeként.

Az elmúlt hetekben az LMP már több jelöltjét is bejelentette:

Csárdi Antalt indítják az V. és I. kerület egy részét, továbbá a Palotanegyedet magában foglaló Belvárosban - Budapesti 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében

Keresztes László Lórántot, a párt frakcióvezetőjét indítják a részben a pécsi székhelyű Baranya megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerületben

Ungár Pétert, az LMP országos elnökségének titkárát indítják Vas megye 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében, amelynek székhelye Szombathely, de további települések is hozzátartoznak

Tóth Áront, az LMP szolnoki politikusát indítják Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. számú választókörzetében

Az ellenzéki zöldpárt minden egyes bejelentésnél hangsúlyozta: az előválasztást legitim eszköznek tekintik arra, hogy eldöntsék, ki legyen a választókerületekben a közös ellenzéki jelölt.