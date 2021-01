Kemenesi Gábor pécsi virológus is megkapta az oltást. Erről, a járványról és az idei évről is beszélt egy videóban, amelyet Facebookon is megosztott a követőivel.

Mint írta:

Megkaptam a vakcinát, ennek kapcsán beszélek arról, hogy miért felesleges aggódni miatta, mit mond erről a tudomány, és hogyan jönnek ehhez az egészhez a mutációk. A végén elmondom, mit gondolok a 2021-es évről.

A virológus minden oltást jónak tart, mint mondta, nincs olyan oltás, amit még nem kapott volna meg. A koronavírus elleni oltóanyagokról azt mondta:

Rendkívül jó, rendkívül tiszta és rendkívül hatékony vakcinák állnak rendelkezésünkre.

Sokan nem tudják eldönteni, melyik vakcinát válasszák, a virológus szerint azonban mindegyik oltás elegendő védelmet nyújt a vírus ellen.

Azt az oltást kell felvenni, ami elérhető, és amit az orvosa mindenkinek javasol.

Arra reagálva, hogy több egészségügyi dolgozó is az oltás mellékhatásait emeli ki, azt üzente, hogy „olvassanak több tudományt és kevesebb álhírt”. Szerinte

Nem lehet kérdés, hogy jó-e vagy rossz-e az oltás, természetesen jó.

Kiemelte:

A vakcina mindenképpen szükséges és hatásos.

A mutáns vírusokkal kapcsolatban azt mondta, hogy leginkább a fiatalabbakat fertőzi, jobban terjed. A védőoltások védelmet nyújtanak az új mutánsok ellen is. Ha nem is olyan mértékben, mint a nem mutálódott változat ellen, de valamilyen szinten biztosan.

A 2021-es évvel kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy a korlátozások fokozatosan enyhülni fognak, és erre a vírus mutációi nem lesznek hatással.

Az idei évre a kilábalás éveként tekint az egészségügy területén,

és pozitívan áll a gazdasági változásokhoz is. Szerinte még egy évnyi lezárást nem bírna ki egyik ország sem. A vírus azonban „megszelídített” formában velünk fog maradni, ami „nem nagy ügy”, ha felvesszük az oltást.