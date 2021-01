Bugyi nélkül várakoztatták a nőket a békéscsabai kórház szülészeti osztályán

Hatósági intézkedés kezdődik a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórházának szülész-nőgyógyászati osztályán, miután a Békés Születéséért Támogatókör, helyi érdekérvényesítő civil csoport panasszal fordult az ombudsmanhoz két károsnak tartott kórházi gyakorlattal kapcsolatban – adta hírül Facebook-oldalán a szervezet.

A szervezet még tavaly szeptemberben fordult az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához a Békés Megyei Központi Kórház két problémás gyakorlata miatt:

a főorvosi bemutatás szerint a nőket a szülészeti osztály plénuma előtt nyilvánosan vizsgálták, és végeztek rajtuk beavatkozásokat, erre pedig a folyosón bugyi nélkül kellett várakozniuk;

éjszaka pedig csak akkor lehetett a baba az anya mellett, ha erről az anya aláírt egy külön dokumentumot – a vizsgálatok, a vizit és a fürdetés idejére viszont „kötelező” volt beadni a babákat a többi újszülött osztályon fekvő baba mellé

Négy hónap után lezárták az ombudsmani vizsgálatot, pénteken pedig levelet is kapott a szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériumától, amiben ugyan a minisztérium részletekre nem tért ki, de mint írták,

az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) számos szabálytalanságot állapított meg, és a kivizsgálás eredménye alapján, külön hatósági intézkedés keretében, a szakfelügyelő főorvos javaslataira figyelemmel a szükséges intézkedéseket megteszi.

A Békés Születéséért Támogatókör reméli, hogy a levélben említett „számos szabálytalanság” alatt az általuk felvázolt problémákat értik, ezeket pedig egyértelműen megszüntetik és megtiltják a békéscsabai szülészeti osztályon. Ha pedig a 24 órás rooming-in is megvalósul, és nem csak elviselik, megengedik, hanem valóban támogatni is fogják az osztály dolgozói, azzal hároméves munkájuk gyümölcse érik be – írják bejegyzésükben.