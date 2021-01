Fürjes Balázs lerántotta a leplet, így alakul át Budapest közlekedése

A budapesti közlekedés javításáért és az új Liget autómentesítéséért több beruházás előkészítése kezdődik meg – tájékoztatta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára pénteken az MTI-t.

Fürjes Balázs elmondta: új pesti felüljáró előkészítését kezdi meg a Miniszterelnökség Budapest Fejlesztési Központja Rákosrendező pályaudvara fölött. A felüljáró közúti híd lesz, biztosítja a 3-as villamosgyűrű meghosszabbítását, lesz rajta kerékpárút és járda is, a régóta hiányzó, Szegedi út vonalában tervezett felüljáró oldja majd a vasút elvágóhatását Angyalföld és Zugló között, összeköti a főváros XIII. és XIV. kerületét.

Az államtitkár rámutatott, a kerületek közötti forgalom számára nyíló új átjáróval tehermentesíthető a Hungária körút, ennek segítségével autómentesíthető a Városliget. A Kós Károly sétány és a Hősök tere autómentes lesz, a Mexikói úti Kisföldalatti-végállomásnál pedig 1500 P+R férőhely épül.

A kormány célja világos, egy élhetőbb, jobb levegőjű Városligetet teremteni, egyúttal praktikus, kényelmes közlekedési megoldásokat találni az M3-as autópályán ingázóknak, vasútfejlesztéssel, P+R parkolók fejlesztésével és új kapcsolatokkal – hangsúlyozta Fürjes Balázs.

Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója elmondta, a Rákosrendező feletti híd egyben segíti a rendezőpályaudvar hatalmas, évtizedek óta nem hasznosított rozsdazónájának fejlesztését. A 3-as villamosgyűrű jelenleg csonka, az új felüljárón folytatódhat a külsőbb pesti kerületek összekötése. A BFK a Bosnyák tér felől érkező villamosvonalat az új hídon és a Szegedi úton át a Béke térig tervezteti meg, itt kapcsolódik majd a Lehel utca - Béke utca tengelyén haladó vonalhoz.

Fürjes Balázs és Vitézy Dávid is megerősítette, hogy az autómentes Városliget megvalósításához kapcsolódó közlekedési fejlesztésekről a tervezési folyamat során a BFK kikéri az érdekeltek véleményét is, a tervezésbe folyamatosan bevonják a fővárosi önkormányzatot is.