Washingtoni tüntetőt lát Tordai Bencében Varga Mihály, amiért a párbeszédes képviselő kiplakátolta az irodáját

Plakátokat és sárga-fekete szalagokat rakott Varga Mihály országgyűlési képviselői irodája elé Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője.

A párbeszédes politikus a Facebookon élő adásban számolt be az akciójáról. A videóban Tordai rávilágított, hogy Varga nemcsak pénzügyminiszter, hanem a budapesti 4-es számú választókerület képviselője, ami a főváros II. és III. kerületét foglalja magában. Emlékeztetett arra is, hogy ez az a két kerület, amelyet az Orbán-kormány „elképesztő megszorítással sújtott”, ugyanis a

a II. kerülettől hatmilliárdot, a III. kerülettől csaknem 3,5 milliárdot vettek el az orvosi rendelők felújítására szánt pénzekből.

Az ellenzéki politikus szerint miközben a vidéki kórházak nagy része uniós pénzekből megújulhattak, addig a két budai rendelő 1970-es évekbeli színvonalon van. A rendelők állapotáért, úgy véli, személyesen Varga a felelős.

A pénzügyminiszter nem hagyta szó nélkül Tordai akcióját. Facebook-posztjában azt írta, hogy Tordait láthatóan a washingtoni események ihlették meg. Felhívta a figyelmet, hogy Tordai tette akár a rongálás vétségét is felveti.

Varga szerint az Orbán-kormány minden erőforrással igyekszik a koronavírus-járványt leküzdeni, és nem tettek le arról, hogy a II. és III. kerületi rendelőket felújítsák, de ebbe az önkormányzatoknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk – tette hozzá.

Szólt még arról is, hogy Tordai figyelmét elkerülték jelenleg is zajló budai és az óbudai egészségügyi fejlesztések, amiket fel is sorolt: ORFI, Szent János Kórház, Szent Margit Kórház, Budai Irgalmasrendi Kórház, Szent Ferenc Kórház, háziorvosi rendelő.

Végül azt írta, hogy jobb lenne volna, ha Tordai nem a II. és a III. kerületi polgárok megtévesztésével töltené az idejét.

Pénteken nem Varga Mihály volt az egyetlen, aki párhuzamot vont, Orbán Viktor a reggeli rádióinterjújában a Capitoliumban történt eseményekről a magyar ellenzék jutott eszébe. A miniszterelnök ugyanis azt mondta, hogy számára is ismeretes a probléma, mert a baloldal itthon is próbálkozott már erőszakkal.