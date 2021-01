Misztikus fényoszlopok jelentek meg az éjjel Magyarország felett

Többen lefotózták Velence és Székesfehérvár környékén is péntek este a látványos fényoszlopokat.

Az Időkép az írja, a viszonylag ritka időjárási jelenség az erős fagy miatt jött létre, többfelé ugyanis mínusz 5 fok alá hűlt a levegő.

A naposzlopokhoz hasonló módon alakul ki, vagyis a fagyos légkörben lévő lapos jégkristályokról visszaverődő fény hozza létre a fényoszlopot.

A portál szerint ehhez a légkör magasabb rétegeiben gyakran ideális körülmények alakulnak ki, a felszínen viszont más a helyzet. Ahhoz, hogy az utcai lámpák felett is megjelenjen, extrém hidegre (mínusz 30 fok körül) van szükség, de ha megfelelőek a nedvességi viszonyok, és elegendő kondenzációs mag van a légkörben, akkor mínusz 5, mínusz 10 fok is elég a kialakulásához.

A kedvező légköri feltételek a Balatonnál is adottak voltak a fényoszlopok számára, amelyekből akár egytucatnyit is megfigyelhettek a szemfülesek. Fonyódon és a Hajag-tetőn az Időkép által elhelyezett éjjellátó webkamerák is látványos felvételeket készítettek az oszloperdőről.