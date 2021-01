Koronavírus: újra száz alá csökkent a halottak száma

1778 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 342 237 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 648 főre emelkedett – derül ki a koronavirus.gov.hu oldal vasárnap közzétett adataiból.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 197 936 fő, az aktív fertőzöttek száma 133 653 főre csökkent. 4980 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 357-en vannak lélegeztetőgépen.

A kórházi oltópontokon folyamatos az egészségügyi dolgozók oltása, és az idősotthonokban is megkezdődött az oltás. A következő vakcinaszállítmány kedden várható. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének megőrzése érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések, és február 1-ig érvényben is maradnak.

Egy nappal korábban 2716 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 340 459 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 114, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 554 főre emelkedett.

A járvány elleni védekezés új szakaszhoz érkezett azzal, hogy van vakcina Magyarországon. Eddig három szállítmány érkezett a Pfizer/BioNTech oltóanyagból, amely összesen 79 ezer ember oltását teszi lehetővé. Jövő héten újabb vakcinaszállítmány érkezik 39 ezer ember számára.

Szerdán pedig újabb vakcina kapta meg az európai forgalombahozatali engedélyt. Így a Pfizer-vakcina mellett hamarosan a Moderna-vakcina is elérhető lesz az EU tagállamaiban, így Magyarországon is.

A Moderna-vakcinából jövő hét elején várható egy kisebb szállítmány.

– írja a kormányzati tájékoztató oldal. Az év első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor Magyarországra további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.

December 26-a óta az oltási tervnek megfelelően oltják az egészségügyi dolgozókat. 25 oltóponton oltják az embereket. Eddig már több mint 15 ezren megkapták a vakcinát. És közben elkezdődött a 150-nél több főt számláló idősotthonokban is a vakcináció. Az oltóanyag-szállítmányok érkezésének függvényében halad majd tovább az oltakozás, és folytatódik az oltási tervben megjelölt további célcsoportok körében is.

A védőoltás továbbra sem kötelező, de aki szeretné megkapni, annak mindenképpen érdemes rá regisztrálni. Eddig már több mint egymillióan regisztráltak az oltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon és postai úton egyaránt.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteki bejelentése értelmében így a január 11-ig tartó szigorító intézkedések február 1-ig érvényben maradnak, és addig marad a középiskolákban a távoktatás is.

(Borítókép: A Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcináját készíti elő az oltáshoz az oltócsoport munkatársa a XV. kerületi Napfény Otthonban 2020. január 9-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI)