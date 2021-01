Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő „megvan a magyar oltási terv” címmel arról írt legfrissebb Facebook-bejegyzésében, hogy egy olyan embert oltottak be koronavírus elleni vakcinával, aki szerinte a kormány oltási menterendje alapján erre még nem lett volna jogosult.

A képviselő által megosztott képeken látszik, hogy az illető a profilképére egy „én már beoltattam magamat” feliratot tett ki, ami azonban a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) Facebook-oldaláról származik.

Hadházy Ákos azt is hozzátette, hogy „Balázsnak egy balatoni jachtklubot és elegáns éttermet, szállodát üzemeltető cége van”, de „az viszont biztos”, hogy nem idős, nem orvos, nem ápoló, nem idősek otthonában dolgozik és nem tanár.

– fogalmazott a független képviselő Facebook-oldalán.

Az Index elérte a Hadházy Ákos által hírbe hozott embert, aki mint kiderült, Tóth Balázs, a Balatoni Kör elnökségi tagja, a BL YachtClub vezetője, illetve a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának hajóvezetője.

Tóth Balázs hangsúlyozta:

Mint aktív vízimentő kapta meg az oltást. Azt is elmondta, hogy Balatonlellén van a déli part első vízimentő bázisa, ami az év 365 napján aktív, folyamatosan használják. Tavaly júliusban adták át, a BL YachtClub & Apartments és a Vízimentők Szakszolgálatának együttműködésének köszönhetően jött létre.

Tóth Balázs szerint fontos megjegyezni, hogy a Balaton már nem csupán egy nyári történet, hanem egy egész évben élő és lüktető turisztikai célpont. A tavat a horgászok és a hajósok is egész évben előszeretettel használják, így sokszor indul Balatonlelléről mentőhajó, ha valaki bajba kerül a főszezonon kívül is.

Azt, hogy megkapta az oltást, azért kommunikálta, hogy ezzel is kiálljon a koronavírus elleni vakcina mellett, és hangsúlyozza az oltás beadásának a szükségességét.

– jelentette ki Tóth Balázs az Indexnek.

Tóth Balázs a likebalaton.hu cikkére is felhívta a figyelmet, amely január 8-án számolt be arról, hogy a VMSZ az elsők között kapott egy védőoltási lehetőséget.

– nyilatkozta Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke a balatoni portálnak.

A cikkben Tóth Balázs a következőképpen számolt be az oltásról:

Tóth Balázs arról is beszélt a portálnak, hogy véleményvezérként indított el egy párbeszédet a közösségi oldalán, mert szerinte a turizmust illetően nincs más megoldás, mint a védőoltás.

– fogalmazott a balatoni portálnak.

Hadházy Ákos végül frissítette a Facebook-bejegyzését, mivel a poszt megjelenése után telefonon beszélt Tóth Balázzsal, aki arra kérte, hogy a következőt tegye közzé:

Hajóvezetőként részt vesz a vízimentők munkájában, ennek révén jutott az oltáshoz. Ezt nem is titkolta senki elől, sőt, egy helyi internetes lapban be is számolt erről, és kifejezetten népszerűsítette is ezt az oltást. Erről én is meggyőződtem, ezért megismétlem az eredeti poszt végének mondanivalóját: megköszönöm, hogy népszerűsíti az oltást, becsülöm is érte. Arról a káoszról, fejetlenségről, ami az oltások kiadását jellemzi, nem ő tehet. Egyetértettünk vele abban, hogy az lenne a jó, ha minél szervezettebben, minél többen, minél hamarabb hozzájutnának az oltáshoz.