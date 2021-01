Operatív törzs: a tavaly bevált rendben tartják az érettségiket

Újabb hatalmas adag vakcina érkezett ma Magyarországra, és megindul a hétvégén a szociális dolgozók országos célzott tesztelése is. Az Európai Gyógyszerügynökséghez pedig benyújtották az AstraZeneca vakcináját is engedélyezésre, így hamarosan a harmadik vakcina is megkaphatja az uniós jóváhagyást. A járvány terjedésével kapcsolatos friss napi magyar adatokról itt írtunk bővebben.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs napi tájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a kormány a hónap végéig meghosszabbította a digitális oktatást a középiskolákban. Közölte azt is, hogy jelenleg 42 óvoda egy-egy csoportjában van szünet járványvédelmi okból, továbbá 79 iskolában egy-egy osztály van digitális munkarendben.

Az államtitkár az érettségi vizsga elmaradásával kapcsolatos petíció kapcsán közölte, hogy ezt a vitát már tavaly lefolytatták, a vizsgákat biztonságosan le lehet bonyolítani. Kérte, hogy se a politikusok, se a sajtó ne hergeljen. Megemlítette, hogy tavasszal csaknem 80 ezer, ősszel közel 30 ezer diák érettségizett le, járványgócok kialakulása nélkül.

Az iskolák eredményesen el tudják látni a digitális oktatás keretében is az érettségire való felkészítést

– közölte az államtitkár. Tantermen kívüli oktatás ellenére is van lehetőség arra, hogy ahol ez szükséges, személyes felkészítő beszélgetéseket szervezzenek az intézmények, ha ezt a tanárok és a szülők is szükségesnek látják.

A középfokú felvételi eljárás is előttünk áll: 535 helyszínen tesz majd írásbeli vizsgát 75 ezer diák január 23-án – közölte Maruzsa Zoltán. Az intézmények felkészültek a 10 fős tantermi beosztásra, a vizsgák járványvédelmi szempontból biztonságos lebonyolítására.

Január 28-án hagyományosan is volt eddig is pótfelvételi nap, de már rendelkezett a tárca egy február 5-i második pótnapról is, ha valaki betegség vagy karantén miatt nem tudta letenni a vizsgát – közölte az államtitkár.

A témahetek – a fenntarthatósági és a digitális – tavasszal az online térbe költöznek. Készülnek a nyelvi és az országos kompetenciamérés lebonyolítására is. Ezek írásbeli vizsgák, megszervezhetőek. Az országos kompetenciamérést kiemelten fontosnak tartják, mivel képet adhat arról, mennyire eredményes a digitális oktatás.

Országos tisztifőorvos: vannak jó hírek

A második legalacsonyabb a keddi új fertőzöttszám tavaly szeptember vége óta, Müller Cecília tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 696 fővel nőtt a beazonosított új fertőzöttek száma és 128-an hunytak el Magyarországon. „Örvendetes hír azonban, hogy a fertőzöttek száma folyamatosan csökken” – tette hozzá az országos tisztifőorvos.

„Sokan otthonukban tartózkodnak, náluk enyhébb a betegség lefolyása, 5005 fő tartózkodik kórházban, náluk súlyosabban zajlik a betegség, a mai nappal 356-an vannak lélegeztetőgépen” – részletezte a keddi tájékoztatón.

„A pandémia zajlik, szedi áldozatait, nemcsak az idősek, de más korosztályokból is” – folytatta.

„Az elmúlt 24 órában 128 beteget veszítettünk el, életkoruk is különböző, 50 éves a legfiatalabb és 98 a legidősebb elhunyt, jellemzően szív-érrendszeri betegségben, cukorbetegségben szenvedtek” – mondta el.

Közölte: a gyógyultak száma is fokozatosan növekszik, meghaladta a 200 ezret, ami szintén jó hír.

Müller Cecília szerint pozitív továbbá az is, hogy kedden két fajta vakcina is érkezett hazánkba, az egyik a Pfizer, amiből a negyedik szállítmány, összesen 81 tálca oltóanyag érkezése várható, amely 47 385 személy oltását teszi lehetővé.

Emlékeztetett: az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte, hogy egy ampullából 5 helyett 6 főt lehet beoltani. „Maga a cég jelentősen túltöltötte az ampullákat, így lehetőség van további egy dózis kinyerésére, ezáltal több személyt be tudunk oltani ugyanazzal a vakcinával – szögezte le az országos tisztifőorvos. Már ma is így oltanak, nem hagyják elveszni az ampullánkénti hatodik adagot, több személyt lehet így beoltani” – húzta alá.

Magyarországra érkezett az első Moderna-vakcina-szállítmány is, 7200 adag, ez 3600 ember oltását teszi lehetővé – tette hozzá.

Nincs miért tartani a Moderna mRNS-vakcinájától – hangsúlyozta. Kifejtette: „a hatóanyag a sejtbe jutva – miután átadta az üzenetet, hogy milyen fehérjét kell termelnie a sejtnek, és az ellen megkezdődhet a szervezet ellenanyag-termelése – néhány nap alatt elbomlik, semmilyen más hatása nincs a szervezetre.”

Elárulta, 78 579 fő beoltására került idáig sor Magyarországon, ők elsősorban egészségügyben dolgozó személyek, az oltakozás pedig folyamatosan zajlik, a szociális intézményekben továbbá oltakozó csoportok segítik az oltást.

Tudjuk azt, hogy a magasabb létszámú szociális otthonokkal kezdtük az oltást, majd vakcinamennyiségtől függően tudjuk teljessé tenni az oltakozást

– hívta fel a figyelmet.

„Örülök annak, hogy tudjuk folytatni a védőoltás beadását, a most beérkezett anyaggal, mindösszesen a kétféle anyagot összeadva 51 ezer embert tudunk védőoltásban részesíteni” – mondta a keddi tájékoztatón.

Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos kijelentette, hogy mivel mind a Pfizer-BioNtech, mind a Moderna vakcinája két adaggal éri el a védettséget, ezért

minden beoltott személy számára félreteszik a második adagot.

Szintén újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy egyelőre egyetlen kísérlet sem igazolta, hogy a két, már engedélyezett vakcina kombinálható lenne. Ráadásul mivel a két gyártó oltása azonos hatásmechanizmuson alapul, ezért nem is próbálkoznak ilyennel. Arra ugyanis már vannak kísérletek, hogy kiderítsék, két eltérő hatásmechanizmusú oltás beadása vajon fokozza-e az immunitást.