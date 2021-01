Egy nap alatt megduplázódott a fertőzöttek száma

Szerdára 1358 újabb embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 345 710 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 95 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 948 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 215 453 fő, az aktív fertőzöttek száma 119 309 főre csökkent. Kórházban 4870 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 339-en vannak lélegeztetőgépen. Kedd estig összesen már 86 929 fő kapott oltást, többségében egészségügyi dolgozók, valamint idősotthonban lakók és dolgozók – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán.

Egy nappal korábban 696 újabb embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel kedden 344 352 főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt 128 beteg, így az elhunytak száma tegnap 10 853 főre emelkedett. Kórházban aznap 5 005 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 356-an voltak lélegeztetőgépen.

A kormányzati tájékoztató oldalon olvasható, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra és december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. A Pfizer-vakcinából tegnap a negyedik szállítmány, összesen 81 tálca oltóanyag érkezett, amely újabb 47 385 személy oltását teszi lehetővé. Továbbá megérkezett az első Moderna-vakcina szállítmány is, amely 3600 ember oltását teszi lehetővé.

A vakcinákat 25 kórházi oltópontra szállítják ki: több budapesti kórház mellett Győrbe, Kecskemétre, Szolnokra, Tatabányára, Kaposvárra, Pécsre, Miskolcra, Szegedre, Székesfehérvárra, Debrecenbe, Balassagyarmatra, Szombathelyre, Veszprémbe, Nyíregyházára, Egerre, Békéscsabára, Szekszárdra, és Zalaegerszegre.

Az egészségügyi dolgozók továbbra is jelentkezhetnek az oltópontokon időpontokért, továbbá folytatódik a nagyobb létszámú idősotthonok lakóinak és dolgozóinak az oltása is. Az elmúlt napokban közel hétezer idősotthonban lakót és dolgozót oltottak már be.

A következő hetekben újabb vakcina-szállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat az oltás mind az egészségügyben, mind az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további célcsoportok körében is, majd megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.

A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra, és az általános óvintézkedések betartására. Felhívják a figyelmet, hogy a kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben. Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak, amelybe a 14 év alattiak nem számítanak bele. Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Igazolásminta ide kattintva tölthető le.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is

kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak,

lehetőleg tartsuk a szociális távolságot,

gyakran és alaposan mossunk kezet,

akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be,

bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

(Borítókép: Megkapja egy lakó a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináját egy bátonyterenyei idősek otthonában 2020. január 10-én. Fotó: Komka Péter / MTI)