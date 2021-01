Varga Judit: mindenki kikapcsolható

– írta Varga Judit igazságügyi miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

Szerinte a globális tech cégek eddig csak a vélemény- és szólásszabadságot korlátozták, de az Amerikában látható ideológiai hadjárat bizonyítja, hogy az emberek akár ki is kapcsolhatók az online térből. Onnan, ahol mindennapi életüket élik, munkájukat, vállalkozásaikat menedzselik, emlékeiket tárolják és kapcsolatot tartanak barátaikkal, ismerőseikkel, szeretteikkel.

Meglepő lehet, hogy Merkel, Weber és több európai vezető is felemelte szavát a – számukra egyébként kedves – globalista liberális ideológiát hirdető tech cégek lépésével szemben. Meglepő lehet, de valószínűleg ők is rájöttek, hogy mindez akár velük is megtörténhet és akár ők is törlésre kerülhetnek, ha nem az elvárt módon viselkednek