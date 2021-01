A bitcoincsalás ötven árnyalata

A Tinderen csőbe húzott András története valósággal felrobbantotta az Index levelezőrendszét. Nagyon sokan osztották meg, hogy nekik is volt hasonló matchük a randiappon ázsiai szépségekkel. Nem mindenki bukott 30 milliót kriptobefektetéssel, de a személyes tapasztalatok alapján, a társkeresőn hódítanak a kamu-bitcoinügynökök. Nők is kerülhetnek célkeresztbe.

Volt olyan, aki hitelt vett fel, hogy kriptotőzsdézésbe vágjon, de olvasóink többsége azért kerülte el a csapdát, mert gyanúsnak érzeték, hogy egy topmodell kinézetű lány kezd el nyomulni rájuk. Nem pedig váratják őket, ahogy azt megszokták itthon.

Kíváncsiságból jobbra húztam egy ilyen profilt, és hopp: match! Elkezdtünk beszélgetni – itt jegyzem meg, már ez is gyanús volt: ha véletlen párba állsz egy modellalkatú nővel, és ráírsz, a legritkább esetben válaszol, főleg nem azonnal. Jó angolsággal írogatott, látszott, hogy nem fordítóprogramot használ

– számolt be egy rutinos csajozó, aki szerint az orosz és ukrán profilokkal is hasonló a helyzet, legalábbis a magyarországi bejelentkezéseknél. Olvasónkat egy hongkongi lány találta meg Budapesten, aki szinte semmit sem tudott az akkori legjelentősebb világpolitikai eseményről, a hongkongi diáktüntetésről. A srác szerint ugyanazon a beauty appon termelik a szebbnél szebb lányokat. Ha egy karakter bukik, tucat másik van helyette.

A „Tinderen nyomuló ázsiai szépség szeretne ismerkedni a közelben, aki nem mellesleg hirtelen lett szupergazdag a jövő valutájából” jelenséggel nagyon sokan találkoztak a randiappon. Freyának, Annának és Tinának is a magyar és magányos pasik jönnek be. Egy másik férfi olvasónk egy makaói lányba zúgott bele, akinek még virágot is küldött a metropoliszba. A lány hasonló történettel állt elő, hogy újracsiszolta üzleti portfólióját. Eladta éttermeit, majd kriptovalutázni kezdett, ami annyira bejött neki, hogy Európában kezdene új életet az elvált Bélával közesen. A férfit, akit valójában nem Bélának hívnak, annyira meggyőzte a lány a sztorija, hogy 2 millió forint hitelt vett fel, és 3 millió forintot utalt át egy kamutőzsdén nyitott számlára. A bittp.com-ra. Befektetése szárnyal a robotizált árfolyamon, már 600 millió forintot ér, de pénzéhez persze soha nem fog hozzájutni, mert egy játék tőzsdére tolta be összes megtakarítását. Feljelentését elutasították, mert nem tudott konkrét gyanúsítottat megnevezni, vagyis hogy ki volt az elkövető. Bár az őt kecsegtető Jodie-t megtalálta a Youtube-on, egy sminkelős videóban, de akár fel is használhatták lány arcképét a csaláshoz.

A társkereséses bitcoincsalások nagy részét ázsiai szépségek karakterében adják elő Európában. Valószínűleg egy jól felépített nemzetközi szellembankrendszer áll a nyomulás hátterében. A valódi elkövető ugyanolyan eséllyel lehet egy robot, mint egy sörhasú férfi Borsodból. A csalóknak csak jó karaktereket kell kiatalálni, akik „saját” meggazdagodásuk káprázatos történetével kábítják az embereket. Jodie egy rózsaszín Bentley képével illusztrálta Bélának, hogy bejött neki az élet. Egy az Indexnek nyilatkozó jogász szerint a többi bitcoincsalásos módszert szándékosan annyira pancser módon bonyolítják, hogy közelebb kell keresni az elkövetőt, mint gondolnánk.

A látszat csal

Dr. Szemethy Róbert ügyvédi irodája 17 sértett megbízásából tett feljelentést a rendőrségen. Az elkövetők és az elcsalt pénzek megtalálása érdekében csak később mutatják be az Indexen, milyen nyomok vezetnek el a valódi tettesekig. De elöljáróban elmondták, hogy tapasztalataik szerint a csalások többségét magyarok követik el, akik mindent megtesznek azért, hogy külföldinek tűnjenek. Ennek egyik oka, hogy a rendőrség általában el sem indítja a nyomozást, ha mondjuk Kínába vagy Makaóba vezetnek a szálak. Dr. Szemethy szerint a bitcoincsalók számtalan egzotikus névvel tudnak előállni, hogy minél kevésbé legyen beazonosítható valódi kilétük. Másrészt az emberek jobban megbíznak egy John Michael nevű tőzsdespekuláns történetében, mint ha Gipsz Jakab állna elő a legjobb befektetési tippekkel. A csalók legtöbbször amerikainak és ázsiainak próbálják beállítani magukat. Még egy kamu külföldi útlevelet is befotóznak, hogy ezzel is megerősítsék az áldozatok bizalmát.

A kiszemelt préda

A potenciális magyar áldozatok kiválasztásánál, a magyar elkövetők eredményesebbek. Hiszen különböző közösségi oldalakon, köztük a Facebookon és Tinderen figyelik meg, hogy a sértett milyen kérdésekre fogékony. A megosztások és a kommunikáció elemzéséhez pedig magyar nyelvismeretSZÜKSÉGES

- mondta Dr. Szemethy Róbert.

Az ügyvéd szerint azt a legnehezebb bizonyítani a rendőrségnek, hogy magyar illetőségű az elkövető. Egy szadai asszonyt azért sikerült lekapcsolni, mert ő az ismerősein keresztül gyűjtött bitcoint a Törökországban rekedt vőlegénye kiszabadítására. Később pedig azért kalapozott, hogy kifizesse az Amerikában elhunyt tűzszerész férje után járó örökségének ügyintézési költségét.

Az elcsalt pénzek töredékét sikerült megtalálni, mert a rendőrség csak azt nőt és társát tartóztatta le, akik felhajtották az üzletet. A nyomozás nem állapította meg, hogy valójában kihez folyt be a teljes összeg. A legtöbb esetben a csalók mögött jól felépített hálózatok működnek. Ezek a rendszerek pedig általában 10-20 százalékos jutalékot fizetnek az „ügyintézőknek”.

Professzionális pancserkedés

Az ügyvéd nyelvi szakértővel is vizsgálta az elkövetés módszereit. Dr. Szemethy Róbert szerint a sértetteknek küldött levelek olyan nyelvtani helytelenséggel készültek, mintha Google Translatorrel fordították volna magyarra. A módszert túltolták, mert a Google ekkora hibákat nem követ el. Amikor az eredeti angol szöveget kérték a csalóktól, azokat szinte mindig tökéletes nyelvtani helyességgel küldték.

A Szadai ügyben ezer oldalt kellett átolvasnom, és megtalálnom benne azt a 10 helyesírási hibát, karakter elütést, ami alapján bizonyítható, hogy nem egy eredetileg angol szöveg fordítóprogrammal előállított magyar változatáról van szó

- mondta az ügyvéd.

Persze ezek a hibák több, egymástól eltérő történetnél is felbukkantak, de a nyomozás érdekében Dr. Szemethy nem osztott meg többet. Azt azonban elárulta, hogy a külföldi telefonszámokat magyar előfizetésekre irányítják át, amire onnan jött rá, hogy több ügyénél is felbukkant ugyanaz az indonéziai hívószám.

A bitcoincsalás módszerei:

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a legtöbb esetben, vagy valós befektetési lehetőségekre irreálisan magas hozamot ígérő kamutőzsdékre, vagy bejegyzés előtti kriptovalauta, úgynevezett ICO-k vásárlására veszik rá a kiszemelt áldozatokat.

Társkeresés: Gyönyörű lányok/pasik képével színlelnek érdeklődést, akiknek annyira bejött minden a kriptovalutázásból, hogy most akarnak új életet kezdeni. Örömmel megosztják üzleti sikerük titkát.

Gyönyörű lányok/pasik képével színlelnek érdeklődést, akiknek annyira bejött minden a kriptovalutázásból, hogy most akarnak új életet kezdeni. Örömmel megosztják üzleti sikerük titkát. Zsarolóvírusok: Megszerezték a számítógép tartalmát, amit az összes ismerősnek elküldenek, ha nem fizet az áldozat az őt lejárató tartalom törléséért. Hasonló szöveggel: Van rólad egy videófelvételem, ahogy éppen kényezteted magad a képernyő bal felén, a jobb felén pedig a videó látható, amire maszturbáltál.

Örökség-visszaszerzés: Megható történet arról, hogy az elhunyt gazdag rokon örökségéhez csak egy nagyobb összeg kifizetésével lehet hozzáférni.

Megható történet arról, hogy az elhunyt gazdag rokon örökségéhez csak egy nagyobb összeg kifizetésével lehet hozzáférni. Bitcoin-brókerek: Magas hozammal kecsegtető befektetések, amikbe most kell beszállni, mert gyorsan megtérül.

Magas hozammal kecsegtető befektetések, amikbe most kell beszállni, mert gyorsan megtérül. Adományért Bitcoint: Egy több hetes előadás sorozatonkb. 2 milliárd forinttal húzták le a megvezetett embereket, akik azt gondolták, hogy egy jó befektetésbe öntik pénzüket, de jogilag csak adományt gyűjtöttek egy magát dubai startup-nak beállító, cégnek.

Egy több hetes előadás sorozatonkb. 2 milliárd forinttal húzták le a megvezetett embereket, akik azt gondolták, hogy egy jó befektetésbe öntik pénzüket, de jogilag csak adományt gyűjtöttek egy magát dubai startup-nak beállító, cégnek. Pénzbefizetés a hozam felvételéhez: Kamutőzsdékre terelt ügyfelek kifosztása, további pénzek lehúzásával. Többek között olyan légből kapott okokra hivatkozva, hogy az adóhivatal áfát követel a felhalmozott tőkéért.

Kamutőzsdékre terelt ügyfelek kifosztása, további pénzek lehúzásával. Többek között olyan légből kapott okokra hivatkozva, hogy az adóhivatal áfát követel a felhalmozott tőkéért. MLM piramis: Magasabb hozam, ha a megvezetett ügyfél szerez két új befektetőt.

A szuper befektetési tippekkel házaló ügynökök mindent megtesznek azért, hogy alibijük hitelesnek látszódjon. Egy olvasónkat hetekig fűzte egy Suzie nevű lány, mire előjött a farbával:

nagyon sok energiát fordított az ismerkedésre akár órákon keresztül kommunikált teljesen olyan volt mint egy induló kapcsolatban oda vissza ismerkedés ki mit csinál milyen napja van a másiknak

-számolt be gyanakvó olvasónk, akinek Suzie azt mesélte, hogy Londonban van étterme, amit persze kriptovalutázásból szerzett. Mikor olvasónk, nevezzük Tibornak megkérdezte mi neve az étteremnek kapásból válaszolt. Olyan fotókkal támasztotta alá történetének hitelességét, ami egyszeri Google keresésse nem lehetett megtalálni. Tibor itt nem állt meg. Lekérdezte a brit cégadatok között az étterem tulajdonosi körét, melyben csak férfiak szerepeltek.

A rendőrséget egyre több becsapott áldozat keresi meg, hogy őket is csőbe húzták kamu bitcoinbrókerek. Ezért nemrég egy ajánlást tettek közzé, hogyan lehet elkerülni a gyanús megkereséseket: