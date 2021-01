Nem igazán akar válaszolni Szél Bernadett kérdéseire a rendőrség – legalábbis ezt írja Facebook-bejegyzésében –, azonban végzett egy kis kutatómunkát, amelynek eredményeként arra jutott, hogy 2020-ban 65 százalékkal, azaz közel kétharmadával több kapcsolati erőszak bűncselekményt regisztráltak Magyarországon, mint 2019-ben.

Tavaly 650 ilyen bűncselekményt vett nyilvántartásba a rendőrség, míg egy évvel korábban 392-t. 36 százalékkal nőtt a szexuális erőszak regisztrált eseteinek a száma is: 2019-ben 240, 2020-ban 327 ilyen esetet jelentettek. 36 százalékkal nőtt a szexuális erőszak regisztrált eseteinek a száma is: 2019-ben 240, 2020-ban 327 ilyen esetet jelentettek. A szexuális kényszerítés adatai szerint 2019-ben 56, 2020-ban 95 ilyen eset történt,

ami 70 százalékpontos növekedést jelent – magyarázta az országgyűlési képviselő, aki megjegyezte, hogy ezeket az adatokat a Belügyminisztérium honlapjáról böngészte ki, mert az Országos Rendőr-főkapitányság nem adta ki neki a kifejezetten a járvány idején regisztrált, családon, vagy párkapcsolaton belüli erőszakos esetek számát.

– magyarázta, és hozzátette, hogy ezzel szemben a nyilvános adatok között a megadott bűnözési kategóriákban visszaesés látható. Csökkent ugyanis a garázdaságok, rendbontások, gépkocsilopások, rablások, és közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Szél Bernadett azonban nem elégedett. Azt írja:

Egy sor kérdésemre továbbra is kitartóan várom a választ a rendőrségtől, és azt ajánlom, ne csak a pozitív adatokat reklámozzák, de mutassák meg azokat a számokat is, amiknek a létezéséről mintha tudomást sem akarnának venni. Mert vagyunk, akik figyelünk. Nagyon is.