Már 11 ezer felett a koronavírus áldozatainak száma

1 926 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 347 636 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 066 főre emelkedett – derül ki a koronavirus.gov.hu csütörtökön közzétett adataiból.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 220 304 fő, az aktív fertőzöttek száma 116 266 főre csökkent. 4 689 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 344-en vannak lélegeztetőgépen. Szerda estig összesen már 96 101 fő kapott oltást, többségében egészségügyi dolgozók, valamint idősotthonban lakók és dolgozók.

Egy nappal korábban 1358 újabb embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel kedden 345 710 főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma tegnap 10 948 főre emelkedett. Kórházban aznap 4870 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 339-en voltak lélegeztetőgépen.

Kedden újabb vakcinaszállítmányok érkeztek, amelyek összesen közel 51 ezer ember oltását teszik lehetővé, így folytatódik az egészségügyi dolgozók, valamint az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és február 1-ig érvényben is maradnak.

A kormányzati tájékoztató oldal azt írja, a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra, és december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. A Pfizer-vakcinából kedden a negyedik szállítmány, összesen 81 tálca oltóanyag érkezett, amely újabb 47 385 személy oltását teszi lehetővé. Továbbá megérkezett az első Moderna-vakcina-szállítmány is, amely 3600 ember oltását teszi lehetővé.

Január óta 25 kórházi oltópont zajlik az oltás. Az egészségügyi dolgozók továbbra is jelentkezhetnek az oltópontokon időpontokért, továbbá folytatódik a nagyobb létszámú idősotthonok lakóinak és dolgozóinak az oltása is. Kedd estig a Pfizer/BioNTech vakcinájával 86 929 főt oltottak be koronavírus ellen. Szerdán az országos tisztifőorvos is megkapta a vakcinát.

A védőoltás ingyenes és önkéntes, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni. A legfrissebb adatok szerint már több mint egymillióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon és postai úton egyaránt.

A járványügyi intézkedések február 1-ig érvényben vannak, tehát este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is csak munkavégzés céljából lehet az utcán tartózkodni, amelyet azonban igazolni szükséges.

(Borítókép: Kocsán Réka, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Infektológiai Intézetének szakgyógyszerésze a koronavírus elleni oltóanyaggal az intézet oltópontján 2020. december 27-én. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)