Müller Cecília: Szijjártó Péter felel az unión kívüli vakcinabeszerzésért

Szerdán 197 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, szeptember 21. óta összesen 19 529 ilyen intézkedés történt – közölte Kiss Róbert az operatív törzs mai ülését követően. A rendőr alezredes hozzátette, hogy a kijárási tilalom betartását is folyamatosan ellenőrzik, szerdán 336 személlyel szemben intézkedtek, közülük ketten sétáltattak kutyát.

Beszélt arról is, hogy folyamatosan ellenőrzik az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó rendelkezések betartását is, eddig összesen 702 rendőri intézkedés történt.

A korridorokon 67 rendőri intézkedés volt szerdán tranzitálási szabályok megszegése miatt. Megjegyezte, hogy az ország határain egyébként zökkenőmentesen lehet ki- és behaladni, azonban várakozási időre kell számítani.

Röszkénél előfordulhat, hogy három órát, Tompánál pedig két órát is szükséges lehet a volán mögött ülni.

A szerdai koronavírus-adatokat Müller Cecília ismertette. Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy összesen 1926 főnél igazoltak koronavírus-pozitivitást, és 118 beteg meghalt.

A legfiatalabb 50, a legidősebb 99 éves volt.

Felhívta a figyelmet, hogy járvány továbbra is zajlik, Európában több helyen is megnőtt a fertőzések száma. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon a járvány második hullámának a csúcsát már korábban elérte, jelenleg lefele menő szakaszban van, azonban a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos.

Müller Cecília kiemelte, hogy a védőoltások beadása folyamatosan zajlik, és a következetes védelmi intézkedéseknek köszönhetően a járványügyi adatok kedvezőbbek, mint néhány héttel ezelőtt, a gyógyultak száma majdnem a duplája az aktív betegekéhez képest. Ők 116 266-an vannak.

Az országos tisztifőorvos tájékoztatott arról is, hogy szerda estig összesen 96 101 főt oltottak be Magyarországon.

Kiemelte, hogy folytatódik az egészségügyi dolgozók oltása, és arról is beszélt, hogy a szakellátásban és az alapellátásban dolgozók védőoltásban részesítése is fontos, hiszen egy következő csoport oltásánál számítanak rájuk, amint szélesebb körben tudnak oltóanyagot biztosítani. Hozzátette, hogy jellemzően hetente érkezik az országba újabb vakcinaszállítmány, jelenleg Pfizer- és Moderna-oltóanyag van Magyarországon.

Kiemelte, hogy hétvégén folytatódik az oltakozás a 100 főnél nagyobb létszámú idősotthonokban a Moderna vakcinájával, és megjegyezte, hogy a két vakcina hatásmechanizmusa hasonló, majdnem ugyanaz.

Én azt kérem, hogy továbbra is oltakozzunk, ahol hiány van, ott pótoljuk az oltóanyagot, de annak mennyiségét nem minden esetben mi szabjuk meg, hanem attól függ, hogy mennyi oltóanyagot szállít az unió

– emelte ki, és hangsúlyozta, hogy a szállítmány bővítésének érdekében csütörtökön jelent meg egy kormánydöntés kormányhatározat formájában, amelynek lényege, hogy a magyar emberek életének és védelmének érdekében az uniós forrásokon túl egyéb forrásokat is keres és vizsgál a kormány. Hozzátette, hogy ezzel Szijjártó Péter külügyminisztert bízták meg, ami azt jelenti, hogy

minden forrást, ami biztonságos és hatékony vakcinaforrást jelenthet Magyarország számára, felkutatnak és beszereznek.

Az országos tisztifőorvos arra kért továbbá, hogy aki teheti, oltassa be magát, és hozzátette, reméli, hogy amint rendelkezésre áll a kellő mennyiségű vakcina, minél előbb végre lehet hajtani a népesség oltását.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. január 14-én. Fotó: M1 / Médiaklikk)