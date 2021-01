Hiányzások: az iskolák figyelembe veszik a vírushelyzetet

Nincs központi irányelv, felsőbb utasítás arra, hogy a koronavírus alatt megszaporodó iskolai hiányzások miatt meg kell-e buktatni egy-egy tanulót vagy sem – írta a szabadeuropa.hu.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a minap azt mondta: már tavaly tavasszal is bebizonyosodott, hogy a digitális oktatás és a távoktatás hatékonysága jelentősen életkorfüggő. Úgy látja, hogy az alsó tagozatos diákoknál nem tud olyan hatékony lenni a digitális oktatás, mint például a végzős középiskolásoknál. Éppen ezért arra törekszenek, hogy ha van rá mód akkor próbálják elkerülni az általános iskolák bezárását.

Ugyanakkor az őszi második járványhullám alatt számos intézményben rendeltek el a szaporodó vírusfertőzések miatt digitális oktatást egy vagy több osztály számára is. A tanulók pedig nemcsak a saját megbetegedésükkel, hanem a kontaktként karanténban töltött idővel is növelhették a hiányzások számát. Márpedig egy bizonyos óraszám elérése után ez annak a kockázatát is magában hordozza, hogy megbuktatható a gyerek. Ahogy akkor is, ha nincs meg az adott félévre minimálisan előírt érdemjegye.



A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) aleLnöke, Komjáthy Anna, hangsúlyozta: a hiányzások miatt két hónappal ezelőtt megkeresték a köznevelésért felelős államtitkárt, de ő „visszapasszolta” az ügyet, mondván, hogy ez az intézményvezetők, iskolaigazgatók hatásköre.

Abban sem született hivatalos "központi irányelv”, hogy a járványhelyzetben méltányosabb elbírálásra számítsanak a diákok, ilyet nem is lehet elvárni.

A Klebelsberg Központ jelezte: nem érkezett hozzájuk jelzés az elrendelt digitális munkarenddel kapcsolatban problémáról. Mint írták: a diákokkal kapcsolatos személyes adatokat, mint például a hiányzással, érdemjegyekkel, értékeléssel kapcsolatos információkat a köznevelési intézmények kezelik, ezekről a Klebelsberg Központnak nincsenek adatai, azonban felhívták a tankerületi központok figyelmét arra, hogy