Ungár Péter nem adna 100 ezer forintot mindenkinek, aki beoltatja magát

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Ungár Péter országgyűlési képviselő elmondta, miért nem tartja jó ötletnek a Momentum javaslatát, amely arról szól, hogy a kormány fizessen mindenkinek 100 ezer forintot, aki beoltatja magát a koronavírus ellen. Az országgyűlési képviselő arra is reagált, hogy nemrégiben Schiffer András a DK–Momentum „csicskásának” nevezte az LMP-t.

Az ellenzéki párt alapítója, egykori társelnöke a Spirit FM Viccen kívül című műsorában kijelentette, hogy az LMP „már nyomokban sem emlékeztet” alapításkori önmagára. Schiffer András úgy fogalmazott:

tulajdonképpen csicskása lett a DK–Momentum kettősnek.

Ungár Péter az ATV-ben nem kívánt rosszat mondani az LMP alapítójáról, de megvédte pártját, és arról beszélt, érthető, hogy változtak az elmúlt tíz évben, hiszen

„nem ugyanabban a világban élünk, mint 2010-ben”, (...) „sok minden változott, és a párt is változott vele.”

Az országgyűlési képviselő szerint az LMP alapításában a kompromisszumkészség is szerepet játszott, és az alapító nyilatkozatukban is benne van, hogy a zöld, a konzervatív és a szocialista értékek szintézise jön létre a pártban.

Az LMP értékszintézise a kompromisszumról szól, és a hat ellenzéki párt között is lesznek kompromisszumok – tette hozzá Ungár Péter.

Az ATV-ben a Momentum javaslatáról is kérdezték, amely szerint a kormánynak 100 ezer forintot kellene adnia mindenkinek, aki beoltatja magát a koronavírus ellen. Fekete-Győr András szerint ezzel ösztönözni lehetne az embereket, hogy adassák be maguknak a védőoltást, és minél több emberéletet sikerüljön megmenteni.

Megértem, hogy miért gondolja azt, hogy ez egy jó ötlet, de nem értek vele egyet

– jelentette ki Ungár Péter. Több problémája is van a momentumos javaslattal, az LMP-s országgyűlési képviselőnek az a véleménye, hogy a bizalmat nem lehet megvásárolni.

Az, hogy vannak emberek, akik összeesküvés-elméletekben hisznek, és az oltásokat „gonosz dolgoknak tartják”, annak társadalmi eredői vannak

– hívta fel a figyelmet.

Ungár Péter azt is elmondta: a javaslat alapján olyan emberek is pénzt kapnának, akik erre nincsenek rászorulva, ugyanakkor ennek jelentős költségvetési vonzata is van, miközben valójában célzott támogatásokra lenne szükség. Arra is kitért, hogy például a gyermeket váró nőket vagy az autoimmun betegséggel élőket nem is olthatják be.

Az LMP országgyűlési képviselője hangsúlyozta: jelenleg nem az a legnagyobb baj, hogy nincs oltási kedv, hanem az, hogy nincs elég oltás.

Összességében szerintem sokkal fontosabb lenne száz százalékra emelni a táppénzt, rendes bérpótlékot fizetni minden szektorban az állásukat elvesztőknek, és az álláskeresési járadékot legalább kilenc hónapra meghosszabbítani. Ezek is kevesebbe kerülnének, mint sok felesleges költés, és sokkal hatékonyabb segítséget nyújtanának mindennél, mint amit a kormány eddig csinált

– fogalmazott Ungár Péter Facebook-oldalán.