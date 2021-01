Ismét alkotmányjogi panaszt nyújtott be a „lúgos orvosként" hírhedtté vált Bene Krisztián – írja a Mérce.

Az újabb panaszt a vádlott tavaly szeptemberben, nem sokkal azt követően nyújtotta be, hogy az előzőt az alkotmánybíróság 2020 júliusában elutasította.

Egyelőre még nem tudni, hogy az új ügyben mikor fog dönteni az Alkotmánybíróság.

Bene Krisztiánt a Kúria 2018 júliusban 11 évi szabadságvesztésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte.

A férfi a volt barátnőjét, Renner Erikát lúggal öntötte le maradandó sérüléseket okozva ezzel.

A büntetőjogi perrel párhuzamosan egy kártérítési per is zajlott, az itteni döntés értelmében Benének 25 millió forint kártérítést is fizetnie kell Renner Erikának, „amiért megsértette a nő testi épségéhez és egészséghez fűződő jogát.”

Bene Krisztián korábban amiatt nyújtott alkotmányjogi panaszt, mert szerinte megfosztották a felülvizsgálat jogától. A Kúriának az ügyében hozott utolsó (2018 júliusi) döntése előtt még a régi büntetőeljárási törvény volt érvényben, de a végső, jogerős ítélet meghozatalakor már az új.

Az új törvény már nem adott arra lehetőséget, hogy a másodfokon megállapított tényállást vagy minősítést módosítsák, szemben a régivel.

Dr. Gál András, Renner Erika ügyvédje arról számolt be, hogy egyelőre ők is véletlenszerűen értesültek az újabb panaszról. Bár az alkotmánybíróság vizsgálatának lefolytatása néhány hónapba beletelhet, a jogász szerint minimális esély van arra, hogy a panasz bármit is változtasson az ítéletet.