Léteznek még lovagok, ha nem is fehér lovon mentik meg a hercegnőt a sárkánytól, de egy vendéglátóhelyen a pultosnő védelmére kelnek, ha a nőt egy részeg férfi megtámadja, ahogy az meg is történt – derül ki Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség közleményéből.

Az ügyészség beszámol róla, hogy egy férfi még 2019. november 1-jén egy esztergomi kocsma kerthelyiségében részegen elaludt, ezért az ott dolgozó pultosnő három alkalommal is felrázta, és megkérte, hogy ne ott pihenje ki magát.

Az ittas férfinak ez nagyon nem tetszett, ezért a harmadik ébresztési kísérletnél megfogta és megrántotta a pultosnő pólóját.

Ekkor a nő segítségére sietett a szórakozóhely egyik vendége, akit a részeg lökdösni kezdett és meg is akarta ütni, ezért a segítő férfi próbálta lefogni az agresszívá váló ittas személyt, hogy az ne tudja őt bántalmazni. Nem sokkal később még két másik férfi vendég is beszállt a dologba és ők is próbálták a dulakodó férfit leállítani.

A részeg ordítozva az általa lökdösött férfit egy üveg hamutartóval fejbe dobta, ezután ököllel is meg akarta ütni, de a sértett elhajolt, majd Az ittas férfi egy másik férfit a fején egy kemény tárggyal ütött meg, a további ütéseket sikerült kivédenie.

Az balhézó vendég nem, hogy nem csillapodott le, de még jobban belelendült és egy harmadik férfinak a kezét próbálta megharapni, majd a combján ütötte meg. A megütött, illetve fejbe dobott két férfinak egyaránt nyolc napon belül gyógyuló sérüléseik keletkeztek.

Az esztergomi rendőrök a bejelentést követő perceken belül a helyszínre érkeztek és elfogták a verekedés kirobbantóját, akiről gyorsan kiderült, hogy többszörös visszaeső, illetve lopás miatt már fegyházbüntetésre is ítélték és néhány hónappal a kocsmai akciója előtt szabadult.