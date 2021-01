Egyre több a hatvanas az elhunytak között

A legfrissebb adatokból kiderül, hogy 111 embert hunyt el a koronavírus-fertőzés következményeként Magyarországon az elmúlt 24 órában, legtöbbjük idős, krónikus beteg, és ezzel már 11 177-re emelkedett a halottak száma a járvány megjelenése óta.

Azonban érdemes említeni, hogy ismét volt olyan személy, aki középkorú volt, ám a kóros elhízás állapota mellé a koronavírus éppen elég volt ahhoz, hogy az életét veszítse. Ahogy arról az Index is korábban beszámolt nagyon úgy tűnik, hogy a sokat emlegetett egészséges életmód, azaz a megfelelő mennyiségű mozgás, az egészséges táplálkozás sokkal több egy divatnál, egy trendnél és ez a világjárvány bebizonyította, hogy nem csak üres frázis.

További figyelmet érdemel a cukorbetegség, a magasvérnyomás-betegség és a koronavírus-fertőzés kapcsolata.

Az elmúlt 24 órában elhunytak több, mint egyötöde küzdött cukorbetegséggel, és több, mint a fele magasvérnyomás-betegséggel.

A cukorbetegségről sokszor elmondták már, de sokan máig nem tudják, hogy aki nem születésétől fogva szenved ebben a kórban, az bizony könnyen válhat cukorbeteggé az egészségtelen táplálkozás, leginkább a sok édesség fogyasztásától. Nem csak Magyarországon, de a világon is egyre gyakrabban okoz gondot ez a kór.

A külöféle szív- és tüdőbetegségekkel küzdőkre is különösen veszélyes az új típusú koronavírus fertőzés. Ezek többsége is ma már jól kordában tartható a fent említett egészséges életmóddal, na és persze sokat ronthat is rajta az egészségtelen életmód, a dohányzás, a mozgáshiány.

Az egészséges életmódra kevésbé divatként, trendként, leginkább a legegyszerűbb megelőzési, preventív módszerként érdemes tekinteni

és nem szabad a koplalással, az önsanyargatással összemosni, mindig érdemes ellenőrzött szakemberhez, leginkább orvoshoz fordulni azoknak, akik szeretnének ezen az úton elindulni.

Az elmúlt 24 órában egyébként

a legfiatalabb elhunyt egy 46 éves férfi volt, akinél magasvérnyomást tüntettek fel alapbetegségként.

A legidősebb pedig egy 97 éves nő, szívproblémák mellett ugyancsak magasvérnyomással küzdött. A koronavirus.gov.hu friss adatai szerint egyébként egyre több a fiatalabb áldozat: tegnap mintegy 30 elhunyt életkora szóródott 60-70 év között.