Operatív törzs: jól halad az oltókampány

Miután Orbán Viktor kormányfő az operatív törzs reggeli ülését követő rádióinterjújában ismertette a friss járványhíreket, és hosszasan beszélt a vakcinabeszerzésekről, az operatív törzs is megtartotta szokásos napi tájékoztatóját. Kiss Róbert rendőr alezredes rendőri intézkedésekről szóló tájékoztatóját követően az aktuális járványadatok ismertetése mellett Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője elsősorban az oltókampány alakulásáról beszélt.

Magyarországon túl jól is halad az oltás: az eddig leszállított 130 ezer adag vakcinából már 106 ezer adagot be is adtak – mondta Galgóczi Ágnes. Hozzátette: jelenleg két hatóanyag rendelkezik uniós gyógyszerhatósági engedéllyel, a Pfizeré és a Modernáé. A vakcináció ütemét az oltóanyag-szállítmányok beérkezése határozza meg.

A következő szállítmányt jövő keddre várjuk, addig vélhetően minden eddig rendelkezésre álló adagot felhasználunk

– tette hozzá Galgóczy Ágnes. Bejelentette azt is, hogy a hétvégén újabb mobil oltócsapatok keresik fel az idősotthonokat, hogy a mintegy 3400 igénylőt a Moderna vakcinájával beoltsák. Eddig mintegy 7 ezer idősotthonban élő és dolgozó kapott védőoltást.

Az osztályvezető ismételten arra kért mindenkit, hogy igényelje az oltást. Kijelentette, hogy az

igénylőket folyamatosan tájékoztatják majd e-mailben és a vakcinainfo.gov.hu oldalon keresztül is arról, hogy mikor és hogyan kaphajták majd meg az oltást.

Kitért arra is, hogy a kormány a vakcinaszállítás felgyorsítása érdekében vizsgálja az egyéb beszerzési lehetőségeket is.

Az Index azzal kapcsolatos kérdésére, hogy hol tart a már megérkezett orosz vakcina klinikai vizsgálata, az operatív törzs mindössze azt a felvilágosítást adta, hogy tudományos együttműködés keretében vizsgálják a Szputnyik V. tulajdonságait.

Szintén újságírói kérdésre válaszolva az osztályvezető közölte, hogy a január végén esedékes középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgák alkalmával is lesz maszkviselési kötelezettség, ügyelnek majd a távolságtartásra is, a kísérő szülők azonban nem léphetnek majd be az iskolába.

Fotó: Index

Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese elmondta:

az elmúlt 24 órában a maszkviselés kötelezettségének figyelmen kívül hagyása miatt 166 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök,

így ez idáig összesen 19 695 személlyel szemben jártak el emiatt a korlátozások bevezetése óta.

Kifejtette továbbá, hogy a hatóságok 143 személlyel szemben intézkedtek amiatt, hogy a tízezer főnél nagyobb települések közterületein megszegték a maszkviselési kötelezettséget. Közülük 38 személyt figyelmeztettek, 41 embert pedig megbírságoltak emiatt, további 64 személlyel szemben szabálysértési feljelentést tettek. Közlekedési eszközökön és várakozóhelyeken 5, üzletekben és bevásárlóközpontokban 18 személlyel szemben intézkedtek a járványvédelmi szabályok megszegése miatt.

A kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, szórakozóhelyre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozások megszegése miatt 702 intézkedést tettek a rendőrök a szabályok bevezetése óta. Ebből az üzemeltető felelőssége 196 esetben volt megállapítható a szabályok megszegése miatt, míg 506 esetben az üzletek nyitvatartási idejének, illetve az üzletekben való tartózkodás szabályainak megszegése miatt kellett intézkedniük a rendőröknek.

Kiss Róbert arra is kitért, hogy

455 embert marasztaltak el a kijárási és a közterületi gyülekezési tilalmak megszegése miatt, ebből 1 kutyasétáltató tévedt az engedélyezett 500 méteren túlra.

Összesen 25 346 ilyen rendőri intézkedés volt november 4 óta. Hozzátette: a külföldiekre vonatkozó tranzitszabályok megsértése miatt a kijelölt közlekedési korridorokon 54 szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában. A határzár bevezetése óta összesen 9704 ilyen intézkedés volt.

Végezetül az alezredes arról is beszámolt, hogy a házi karanténban lévő személyekkel szemben 12 345 helyszíni ellenőrzést végeztek egy nap alatt, illetve 2819 házi karantént rendeltek el, így jelenleg összesen 25 678-an vannak karanténban.