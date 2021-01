Szijjártó: 14 milliárdos fejlesztést indít Kazincbarcikán a Linde

A Linde Gáz Magyarország Zrt. magyarországi kapacitásainak bővítése mellett döntött, így a vállalat 14 milliárd forintos beruházást hajt végre a Kazincbarcikán lévő levegő-szétválasztó üzemében. A fejlesztéssel a cég 430 ember munkáját védi meg, mindehhez pedig a kormány 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter hozzátette: a Linde Magyarország az ország egyik legnagyobb ipari és egészségügyi gázokat előállító vállalata. Példaként említette, hogy a Linde biztosítja a magyar kórházak számára a koronavírusos betegek lélegeztetéséhez szükséges orvosi oxigén több mint nyolcvan százalékát. Ezenfelül a vállalat biztosítja technológiájával azokat a rendkívül speciális körülményeket, amelyek szükségesek a koronavírus elleni oltóanyag szállításához.

A tárcavezető szerint a Linde beruházása gyakorlatilag a gazdaság szinte minden ágazatára pozitív hatást gyakorol, hiszen a vállalat által előállított ipari gázokat egyebek mellett a nagyiparban, a gyógyszeriparban és az építőiparban is használják. Szijjártó Péter a beruházás mellett a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzéséről is beszámolt:

A lassú vakcinabeszerzés napi szinten emberek életét veszélyezteti, és napi szinten okoz újabb károkat az európai gazdaságnak, ezért fontos, hogy minél gyorsabban be tudjuk oltani az embereket itt Magyarországon.

A miniszter szerint ezért döntöttek úgy, hogy Magyarország külön vakcinabeszerzési utakat is keres. Közölte: mind a kínai, mind az orosz gyártóval intenzívebbé váltak a megbeszélések, és amint a magyar nemzeti hatóság megadja az erre vonatkozó engedélyt, keleti irányból is megkezdődik a vakcinák szállítása. Egyúttal jelezte, folyamatosan konzultálnak az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahrein kormányával is, mivel ezekben az országokban a kínai oltóanyagot használták fel, így a tőlük kapott tapasztalatokat, illetve dokumentációkat is fel tudja használni a nemzeti hatóság az engedélyezési folyamatban.