Kemenesi Gábor: aki beoltatja magát, nem kerül kórházba a koronavírus miatt

Amitől biztosan nem kell tartaniuk az oltottaknak, hogy Covid-fertőzéssel kórházi kezelésre szorulnak, vagy az állapotuk súlyossá válik. Ez ellen mindegyik oltás százszázalékosan véd – nyilatkozta Kemenesi Gábor virológus a Népszavának.

A Pécsi Tudományegyetem szakértője már megkapta az oltást, és szerinte az itthon elérhető vakcinák, a Pfizeré és a Modernáé jók. Nagy nemzetközi engedélyező hatóságok adták ki a törzskönyvüket, és ez kellően erős garancia a biztonságosságukra.

Az eredetileg vártnál ezek eddig jobban is teljesítettek, 95-97 százalékos hatékonyságúak. Az engedélyezési folyamatot most kezdeményező AstraZeneca vakcinája is 70 százalékos, ami az adagolás pontosításával még jobb lehet. Mindez azt jelenti, aki megkapja az oltást, annak 95-97 százalék az esélye, hogy nem lesz covidos, és a klinikai tesztek adatai szerint 100 százalék, hogy nem kerül amiatt súlyos állapotban kórházba. Esetleg 3-5 százalék megbetegedhet enyhe, náthaszerű tünetekkel, de ennél nehezebb helyzetbe nem kerülhet