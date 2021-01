Szlávik János: 8-10 hónapig mindenképpen véd az oltás

Az oltások hatékonysága ugyan változó, de mindegyik megakadályozza a koronavírus-járvány okozta betegség súlyossá válását − mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szombaton a közmédiának.

A Pfizer és a Moderna vakcinája hasonló, egy hírvivő-RNS- (ribonukleinsav-) alapú technológiával készült, és mindkettőre igaz, hogy kiváló a hatékonysága, miközben eddig csak enyhe oltási reakciókat észleltek

− mondta Szlávik János. Emlékeztetett továbbá arra, hogy a Moderna vakcinája, amellyel szombaton kezdtek el oltani az országban, már mínusz 20 fokon hosszú ideig eláll, míg a Pfizer oltóanyagát mínusz 70 fokon kell tárolni.

A koronavírus elleni oltások többségét kétszer kell beadni, de vannak olyanok is, amelyeket csak egyszer, azonban a hatékonyság szempontjából nincs különbség a két típusú oltóanyag között

− mondta Szlávik János, hozzátéve, hogy az olyan vakcina, amelyet nem kell megismételni, kényelmesebb.

Egyelőre nem lehet pontosan megállapítani, hogy a vakcinák mennyi ideig nyújtanak védettséget. Az állatkísérletek során volt példa arra is, hogy az oltást követő 1-2 évben még mindig volt a védettséghez elegendő antitest a szervezetben.

Hozzátette, hogy ugyanakkor emberek esetében ezt egyelőre nem lehet megerősíteni, de úgy tűnik, hogy

8-10 hónapig mindenképpen véd az oltás.

Felhívta a figyelmet, hogy azért is fontos az oltás, mert így nemcsak a megbetegedés, de a fertőzés továbbadása is megakadályozható, s amíg az átoltottság nem éri el a 60-70 százalékot, a járvány is jelen lesz. Úgy véli, az adatok alapján javul a járványhelyzet, hiszen egyre kevesebben vannak kórházban, illetve intenzív osztályon.

Nem lehet hátradőlni, hiszen ha körülnézünk Európában, akkor látjuk, hogy nagyon sok országban elindult a harmadik hullám. Tehát türelemmel kell lennünk és várnunk kell a vakcinát

− mondta Szlávik János.