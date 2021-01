Megkezdődött a Népliget vasútállomás tervezése

Az egyik legfontosabb átszállópont lesz a Népliget vasútállomás: akár a dél-budai, akár a kelet-pesti agglomeráció irányából érkeznek az utasok, itt tudják majd elérni az M3-as metró Ecseri út állomását − írja Facebook-oldalán Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, a Közlekedési Múzeum megbízott főigazgatója.

Mint írja, megindul a Déli Körvasút harmadik megállójának építészeti tervezése is, amelyhez már a tervezőt is kiválasztották. A Budapest Fejlesztési Központ és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. három építészirodától is kért be előzetes terveket, ezek közül választották ki a győztest. A döntés értelmében a Paragram Studió és a Sporaarchitects építészirodák tervezik meg az új budapesti vasúti megállót.

A cél, hogy minél rövidebben, minél kellemesebb körülmények között, egy fedett sétányon tudjanak átszállni vonatról metróra az utasok

− írja Vitézy Dávid.