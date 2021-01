Szex, hazugság, bitcoin: már influenszerek képeivel pózolnak a tinderes csalók

Ellepték a Tindert a csalók. Ami nem meglepő, hiszen a világ legnépszerűbb társkereső alkalmazása gyors és könnyű ismerkedési formát kínál a felhasználóknak. Ennek azonban vannak árnyoldalai is. Mint amikor az álomnő vagy az álomférfi a személyes adatokra vagy a megtakarításra hajt.

András 33 millió forintos bukásának története szerdán jelent meg az Indexen. Azóta özönlenek az olvasói levelek, hogy Magyarországon többeket is szuperlájkoltak vonzó ázsiai szépségnek látszó bitcoinos csalók. Rögtön érdemes azért hozzátenni, hogy a jelenség szinte valamennyi társkereső alkalmazáson ismert, de a panaszáradat főleg a Tinderen. Ezért az applikáció csak a fotók alapján hitelesített profilok jobbra húzását javasolja a felhasználóknak. Mert eddig is voltak próbálkozások:

adathalászat,

zsarolós játék,

kódellenőrzős lehúzás,

sugarbaby,

És itt a legújabb módszer is.

Vonzó befektetések

A Tinderen hemzsegő csalókra maga a bitcoin.com is figyelmeztet. Az ázsiai szépségek karakterével előadott kifosztásos módszert Londonban élő lengyelek találták fel, azóta a világon szinte mindenütt alkalmazzák. A trükk lényege, hogy a modellek képeivel elindított álprofilok tulajdonosai ismerkedést színlelve férkőznek áldozataik bizalmába, majd előadják, hogy kriptovalutából gazdagodtak meg. Amikor kiszemeltjük ráharap a csalira, tanácsokkal látják el. A bevezető játék után pedig egy kamutőzsdén fosztják ki az áldozatot, akit lehetőleg addig unszolnak költekezésre, amíg el nem veri az összes pénzét.

Az olvasóinktól kapott fotók részletes elemzése után mindössze két arcot sikerült azonosítani, Egy sminkes videókat készítő kínai youtubert és egy spanyol influenszert. Egyikük sem keveredett csalásba, viszont elég aktívan szórják tele szelfikkel a közösségi platformokat ahhoz, hogy könnyű legyen felhasználni a képeiket a tinderes álprofilokhoz.

Bitcoinboszorkányok

Jodie Szeged környékén tűnt fel. Fedősztorija szerint ő is sikeres befektető, aki egy kínai útlevél-hamisítvánnyal bizonygatta hitelességét. Bemutatta rózsaszín Bentley-jét, amellyel Makaóban száguldozik, aztán meggyőzte Bélát, hogy vegyen fel hitelt, és kezdjen kriptovalutákkal tőzsdézni. Egy valódi lány fotóját használták fel, akit Béla később egy sminkes videóban ismerte fel.

Zee egy kínai borkereskedő, aki szintén digitális valutával kereskedett, és lett végül szabad és független. Kata rábukkant a férfi valódi Instagram-fiókjára is. Rögtön ráírt, hogy a 100 euró átküldése után a következő ügyletet inkább csinálják személyesen, amire Zee váratlanul azt válaszolta Zee, hogy most nem ér rá, mert roppant elfoglalt. Kata 100 eurós befizetését kamatostul utalták vissza a bankszámlájára, és a nő 20 euróval lett gazdagabb, Zee pedig később egy spanyol influenszer képével jelentkezett újra egy amerikai számról, de Katánál az újbóli próbálkozás már nem jött be.

Rachel Angliában tanult, és egy kávézóláncot üzemeltet a dél-koreai fővárosban, Szöulban. Nagyon dühíti, hogy rossz a Maseratijának a féklámpája. Hongkongi telefonszámról csevegett WhatsAppon.

Freya egy gazdag hongkongi lány, aki azért ismerkedik Budapesten, mert a magyar fővárosban akar éttermet nyitni. Vőlegénye angol volt, de galád módon megcsalta, ezért most összetört a szíve. Bukik az európai pasikra. Olvasónk kereste a fotóját, amit a Google a kamu hongkongi Tinder-profilok között mutatott meg.

Amy 30 éves tajvani nő, aki a nagynénjét jött meglátogatni Angliába. Most átugrott a kontinensre, és ezért tinderezik a szomszédos Debrecen közelében. Szereti a vörösbort, és a bankszektorban vezető elemző.

Liu szingapúri üzletasszony, akit a bróker nagybácsija tanított tőzsdézni kriptovalutákkal. Boldog életet él, amihez már csak egy magyar férjre lenne szüksége.

Xiao hongkongi lány, aki Münchenből jelentkezik. Nem kertel, egyből befektetést ajánl.

Tina egy avatargyártó oldal ingyenes változata. A fotón látszik, hogy egy alacsony szintű mesterséges intelligencia szüleménye. Ő is hongkonginak adja ki magát.

Anna, az egzotikus új-zélandi szépség Budapesttől nyolc kilométerre ismerkedne. Egyébként Prágából flörtöl, és Svájcban venne házat az évszázad digitális ügyletén szerzett kétmillió dollárból. Az Andrástól lenyúlt 33 millió forintnyi bitcoin azóta már a dupláját éri. Még egy-két randi, és tényleg összejöhet neki a svájci lakóház.