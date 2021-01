A Moderna vakcinájával folytatódik az oltás az idősotthonokban

Vasárnap is folytatódik az oltás a száz főnél nagyobb létszámú idősotthonokban, az ott élők és dolgozók az amerikai Moderna vakcináját kapják meg. Szombat óta kétféle vakcinával zajlik Magyarországon az oltási kampány: az amerikai Moderna ugyanazon az elven működik, mint az Európában elsőként engedélyezett Pfizer–BioNTech oltás, de egyszerűbb szállítani és tárolni, ezért inkább ezt viszik több vidéki idősotthonba.

A Mezőberényi Református Szeretetotthonból bejelentkező tudósító arról számolt be a közszolgálati televízió adásában, hogy az intézményben legalább ötvenen oltatják be magukat. Hozzátette: több gondozott is elmondta, fontosnak tartja az oltás felvételét, mert tisztában van vele, hogy a legveszélyeztetettebb korcsoportba tartozik. Szeretnék, ha minden visszatérne a régi, rendes kerékvágásba, és szabadon mozoghatnának, találkozhatnának szeretteikkel.

A Koronavírus Sajtóközpont szombaton tudatta, hogy az oltási tervnek megfelelően ezen a hétvégén is folytatódik a koronavírus elleni védőoltások beadása az idősotthonokban. Ezúttal tizenkilenc intézmény több mint harminc telephelyén mintegy 3400-an kapják meg a Moderna-védőoltást, előzetes jelentkezések alapján.

A múlt héten a 150-nél nagyobb létszámú intézményekben már megkapták a vakcinát a bentlakók és a dolgozók, ezen a hétvégén pedig a legalább száz embert ellátó otthonokban folytatják a munkát a mobil oltócsapatok.

Az oltás most is önkéntes alapon zajlik, az érintett 19 intézményben újabb 996 dolgozó és 2395 bentlakó, 3391 ember jelezte, hogy kéri a vakcinát – írta a Koronavírus Sajtóközpont szombaton.