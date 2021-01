Szlávik: felesleges különbséget tenni a vakcinák között

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa, Szlávik János minimum nyolc hónapig, de egyes vélemények szerint akár több évig élvezheti a vakcina által nyújtott védettséget, aki beoltatja magát.

A szakember a Metropolnak arról is beszélt, hogy hazánkban már kétféle amerikai vakcinával, a Pfizer–Biontechhel és a Modernával is oltanak, de a jövőben az angol Oxford–AstraZeneca, valamint kínai és orosz oltóanyag is érkezhet hazánkba. Szerinte ezek között felesleges különbséget tenni, hiszen mindegyik ugyanazt tudja: nagy valószínűséggel megvéd a koronavírustól.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy eddig egyik vakcina sem járt több szövődménnyel, mint a korábbiak. Amerikában az oltás 100 ezerből mindössze egyetlen esetben váltott ki heves allergiás reakciót, itthon pedig 120 ezerből egy súlyos allergiás reakciót sem észleltek. Az eddigi leggyakoribb tünet, amit itthon jelentettek, az az izomfájdalom volt, az is elmúlt 24 órán belül

– mondta Szlávik János.

A tudomány mostani állása szerint az ellenanyagok

minimum nyolc hónapig maradnak a szervezetben, míg más feltételezések szerint akár több évig is

élvezhetjük az oltás által nyújtott védettséget. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy idővel meg kell majd ismételni.

Az infektológus több tévhitet is eloszlatott, ami a koronavírus körül kering: