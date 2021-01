Müller Cecília: Holnapra elfogy a vakcina, de jön új szállítmány

Folyamatosan csökken a fertőzöttek száma, ami kedvező tendencia. Ez azonban nem ad okot a lazításra, hiszen a környező országokban újra elkezdett nőni a fertőzöttek száma. Fontos, hogy mindenki oltakozzon, annál előbb tudunk a járványnak ebből a szakaszából kilábalni. A koronavírus nem egy egyszerű légúti fertőzés, még mindig sokan halnak meg – jelentette ki az operatív törzs hétfői tájékoztatóján az országos tisztifőorvos, Müller Cecília.

Hétfőre 875 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 352 703 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 68, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 409 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 230 441 fő, az aktív fertőzöttek száma 110 853 főre csökkent. Kórházban 4445 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 330-an vannak lélegeztetőgépen.

A második hullám lefelé ívelő szakaszába léptünk – mondta Müller Cecília, majd hozzátette:

a holnapi nap folyamán elfogy az az oltásmennyiség, ami a rendelkezésünkre áll.

Hozzátette ugyanakkor, hogy kedden újabb szállítmány érkezik Magyarországra a Pfizer–Biontech oltóanyagából. Ez 61 tálca lesz, ami további 35 685 ember oltakozására elegendő. Aki már megkapta az oltást, és a második adagot kell felvennie, félretették a szükséges mennyiséget.

Az országos tisztifőorvos továbbra is kér mindenkit, hogy jelentkezzen az oltásra, ugyanis ez megkönnyíti a szervezést. A cél az, hogy a zárt közösségekben megakadályozzuk a fertőzés továbbterjedését.

Müller Cecília szerint sok mendemonda keringett a hétvégén is a koronavírusról és az oltásokról. Arra kér mindenkit, hogy bízzon mindenki a magyar szakemberekben, ugyanis a hazai orvosok mindig is a világ élmezőnyében jártak. Kiemelte: az Európai Unión kívül is keres megoldásokat a magyar állam, és csak olyan anyagokkal fogják oltatni a lakosságot, amelyek teljesen megbízhatók és biztonságosak.

Újságírói kérdésre elmondta, hogy fontos, hogy a már beoltott személyek is figyeljenek a higiéniára, ugyanis még a szakemberek sem tudják egyelőre, hogy fertőzhetnek-e a továbbiakban is. Annyi bizonyos, hogy az átfertőződés esélye náluk csökken.

Müller Cecília figyelmeztetett: a két mRNS-alapú vakcina várandósság alatt nem adható, és akkor sem, ha valaki kifejezetten valamelyik alkotóelemére allergiás a személy. Az egyéb allergiák esetén egyeztetni kell, és az oltó orvos dönt az olthatóságról, de alapesetben nem ellenjavallt.

Hozzátette: Oroszországból háromezer fő beoltására alkalmas vakcina érkezett, aminek vizsgálják a minőségét. Az orosz fél rendkívül nyitott a magyar szakemberek irányában, és átadja a szükséges adatokat. A kínai vakcinát is elemzik, és attól, hogy régi technológián alapul, még nem elavult, a járványos gyermekbénulás és az influenza elleni oltás is ilyen módon működik.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. január 18-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)