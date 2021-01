Akár egymillió embert is be tudnának oltani két nap alatt Magyarországon

Jelenleg egyedül a rendelkezésre álló vakcina mennyisége fékezi az oltást – mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. A politikus közlése szerint

Magyarországon eddig minden befutó adag vakcinát beadtak, 129 689 ember kapott oltást, 1643-an pedig a második oltást is megkapták.

A következő szállítmányt szerdára várják, ez 35 685 ember beoltását teszi lehetővé. Az újabb szállítmányokra viszont egy-egy hetet kell várni.

Fotó: MTV

A Pfizer már jelezte, hogy a korábbinál kevesebb vakcinát szállít, az Európai Unió beszerzései pedig lassan haladnak, emiatt az oltási munkacsoport támogatja az Orbán-kormány szándékát, hogy ha van lehetőség biztonságos vakcinát vásárolni, akkor azokat szerezze be.

Az oltási sorrend – folytatta az államtitkár – már hónapok óta nyilvános, először egészségügyi dolgozókra és az egészségügyben dolgozókra kerítenek sort. Őket jelenleg is oltják, az eddig beoltott csaknem 130 ezer emberből 120 ezer egészségügyi dolgozó.

Az ő beoltásukkal napokon belül végeznek,

velük párhuzamosan vakcinálják az idősotthonok lakót is, eddig 90 idősotthonban 10 003 embert oltottak be, de itt messze nem végeztek még, hiszen összesen majdnem 1900 intézményben kell oltani.

A harmadik körben a 60 év felettiek oltását tervezik, különös figyelemmel a 89 év felettiekre, akiket többnyire az otthonukban a háziorvosaik fognak beoltani postai és internetes regisztráció után. A háziorvosok minden információt megkapnak a beoltandó személyekről és az oltás feladatáról. A nagyobb praxisokhoz oltócsapatokat is küldenek – jelentette be György István. Szerinte azt ma még nem lehet megmondani, hogy erre pontosan mikor kerítenek sort. Ez attól függ, hogy a preferenciacsoportokban hogyan haladnak.

Ami az életkori sorrendet illeti, György István elmondta, idősáv szerint visszafelé fognak haladni, de megkezdődött a felkészülés a rend- és honvédelmi dolgozók beoltására, akik körében már elkezdték felmérni az igényeket. Külön célcsoport lesz a közigazgatásban az ügyintézőké és a kritikus infrastruktúrákban dolgozóké. A 60 év alattiak között a krónikus betegekkel kezdik, aztán az egészségesekkel folytatják.

A politikus beszélt arról is, hogy az oltópontok száma is növekedni fog, összesen 102 kórházban fognak vakcinálni, de a helyszínek körét kibővítik 151 járóbeteg-szakellátóval és 4401 háziorvosi rendelővel. Ha lesz elég adag vakcina, bevonják a szavazóköri helyeket is. Egy hétvégi dunavarsányi pilotprogramban Békási Szabolcs országos háziorvosi kollégiumvezetővel egyeztetve a háziorvosi rendelők kapacitását már tesztelték, 120 családorvos kapott oltást.

Teljes társadalmi összefogásra van szükség, amely lehetővé teszi, hogy akár az ütemezett, akár a tömeges oltási szakaszban minél több embert beoltsanak. Elegendő mennyiségű vakcina esetén.