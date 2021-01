Kacskovics Imre: Ha válsághelyzet van, meg kell fontolni minden lehetőséget

A szakértő szerint nem létezik olyan vakcina, amely 100 százalékos hatékonyságú – reagálva az orosz Vektor vakcináról szóló hírekre.

Kiemelte: ez még csak a kettes fázis eredménye, amelyet közzétettek. Itt egyébként még lehetséges, hogy 100 százalékos hatékonyságot mutatnak az eredmények, de később, a hármas fázisban ez csökkenni fog – mondta.

A tudós arról is beszélt, hogy több tízmillió embert is beoltottak már a vakcinákkal és egyelőre szerencsére nem tudni arról, hogy komolyabb tünetek lettek volna a pácienseknél. Ha volt is valakinél tünet, akkor azok rövid idő alatt elmúltak – közölte.

Kacskovics Imre arra a kérdésre is reagált, hogy lehetséges lenne-e ötvözni egymással a különféle oltóanyagokat – ezt brit kutatók vetették fel, akik az AstraZeneca és Szputnyik vakcináját kombinálnák.

Ha válsághelyzet van, akkor meg kell fontolni minden olyan lehetőséget, ami ahhoz vezet, hogy minél hamarabb, minél több embert be lehessen oltani

– válaszolta.

Műsorvezetői kérdésre azt is elmondta továbbá, hogy azoknak, akik már átestek a betegségen, akkor érdemes beadni az oltást, amikor „az első immunválasz már lecsengett". Hozzátette: a vakcinák 21 napos időzítése is ugyanezen ok miatt fontos.

Ha választani kell, akkor inkább azokat oltanám, akik még nem estek át a betegségen

– tette hozzá, azzal indokolva mindezt, hogy akik már átestek a fertőzésen, azoknál kisebb a valószínűsége egy súlyos betegség kialakulásának.