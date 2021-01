Megőrült az időjárás, holnapra itt a tavasz

Csütörtök reggel az ország nagy részén kevés lesz a felhő, de az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, illetve időszakosan a főváros térségében is erősebben felhős idő valószínű. Északkeleten helyenként szitálás, ónos szitálás, néhol gyenge ónos eső is előfordulhat. Az északi völgyekben, illetve Sopronnál foltokban köd is képződhet. A délnyugati szél a Dunántúlon megerősödik, időnként viharossá fokozódik – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul, a szelesebb nyugati tájakon lesz enyhébb az idő. Csütörtökön napközben elsősorban fátyolfelhők szűrhetik a napfényt, csak kevés helyen lehet vastagabb a felhőtakaró. Reggel északon szitálás, gyenge eső, néhol esetleg ónos eső is eshet. Az Időkép szerint

Élénk, erős, a Dunántúlon helyenként viharos lesz a déli–délnyugati szél. Tovább enyhül az idő, délután 5–14 fokot mérhetünk, északkeleten lesz hidegebb.

Pénteken többfelé eleredhet az eső, záporok is kialakulhatnak, délnyugaton néhol akár még az ég is megdörrenhet. Továbbra is élénk, erős, helyenként viharos lesz a délies szél. Napközben 6 és 15 fok között alakul a csúcshőmérséklet.