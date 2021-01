Menczer Tamás: Bízom abban, hogy lesz itthon középtávon vakcinagyártás

Kevés a vakcina, viszont örülne neki, ha ez nem így lenne – erről Menczer Tamás beszélt az ATV Start című műsorában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára azt mondta: az orosz és a kínai vakcina esetében is végig kell menni az egészségügyi protokollon.

Az orosz vakcinával egyelőre nem oltottak, abból hatezer darab érkezett meg, a laboratóriumi vizsgálatok megtörténtek. Az orosz partner jelezte, van további kapacitás – mondta.

Menczer bízik abban, hogy lesz itthon középtávon vakcinagyártás:

továbbra is tervben van, már csak azért is, mert a szakemberek azt mondják, hogy ilyen típusú járványra a jövőben is számítani kell.