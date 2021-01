Müller Cecília: A vakcina aranyat ér

Az aktív fertőzöttek száma csökken, az elhunytak száma nem

Kedvező, csökkenő tendenciát mutat az ápoltak száma, 4218 főt kezelnek fekvőbeteg intézményekben

294-en vannak lélegeztetőgépen

A védőoltási program folytatódik, 130 ezer emberre megfelelő Pfizer szállítmány érkezett idáig

Csak a vakcinaszám szab határt az oltásnak

Kedvező felmérések kaptak hangot a médiában, bíznak az emberek a védőoltásokban

Müller Cecília beszámolt az új fertőzöttek és a halálozottak számáról, és elmondta, hogy járványadatok kedvezőek, valamint hogy vélhetően a koronavírus új variánsai még nem terjedtek el az országban.

Nyílik az olló az aktív fertőzöttek és a gyógyultak közt, egyre többen gyógyulnak meg a fertőzöttek közül

– közölte, hozzátéve: 233232 főt tartanak számon a gyógyultak közt.

Részletezte továbbá, hogy 109405 aktív fertőzött van. Elmondta továbbá, hogy az elhunytak száma az elmúlt 24 órában 100 fő alá került és részvétét ajánlotta a családoknak.

Ismertette: A kórházakban 4218 főt kezelnek koronavírus-fertőzéssel, 294-en vannak lélegeztetőgépen.

Az országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy 130000 ember beoltásához elegendő vakcinát kaptunk. „Ez gyakorlatilag eloltásra került" – mondta, hozzátéve: közel 3000-en már a második adagot is megkapták.

Közölte, hogy a mai napon újabb Pfizer-vakcinák érkeztek,

AMELYEK KÖZEL 36000 FŐ BEOLTÁSÁRA ELÉGSÉGESEK,

a következő szállítmány pedig egy hét múlva érkezik majd.

Hangsúlyozta: továbbra is az a kormány célja, hogy minél előbb elérjék a járvány megfékezéséhez szükséges oltottságot.

Müller Cecília emellett arról is beszélt: örül annak, hogy a legutóbb készített felmérések szerint egyre többen bíznak az oltásban és igénylik a vakcinát.

Részletezte: 130000 beoltott emberből 120000-en az egészségügyben dolgoznak, de még mindig vannak olyan dolgozók, akiket nem oltottak be. Őket arra kérte, hogy jelentkezzenek az oltásra.

Nagyon fontos, hogy az első vonalban dolgozók teljeskörűen védettek legyenek.

A tisztifőorvos arra is kitért, hogy az idősotthonokban is folytatódnak az oltások, ahol eddig a lakóknak és ápolóknak eddig 10%-át sikerült beoltani. Annak érdekében, hogy mielőbb minél több embert be lehessen oltani, jelenleg vizsgálják a kínai és orosz vakcinákat is.

Részletezte továbbá, hogy az idősotthonok után az otthon tartózkodó, 89 év feletti emberek fogják először beoltani, egy részüket saját otthonukban, a háziorvosuk vagy egy oltócsoport fogja beoltan. Elmondta azt is, hogy a kormány már felmérte azt, hogy pontosan hányan vannak ők.

Közülük már 10000-en jelezték, hogy élnének az oltás lehetőségével.

– ismertette.

Újságírói kérdések

A Vas népe kérdésére elmondta: az aki a betegség akut szakaszában van, az nem kaphatja meg a védőoltást. Sem a koronavírus, sem pedig más elleni védőoltást, meg kell várni azt, hogy az illetőt egészségesnek nyilvánítsa az orvos.

Előfordulhat-e, hogy kiöntöznek fel nem használt vakcinákat az oltópontokon?

- hangzott el a következő kérdés, amelyen Müller Cecília megdöbbent és azt mondta, hogy ilyen biztos nem fordulhatott elő.

A vakcina aranyat ér, biztosan nem fordulhat elő, hogy az oltópontokon kiöntözgessék a vakcinák tartalmát.

– mondta.

Válaszában arra is kitért, hogy az oltópontokon mindig kiszámítják, hogy hány vakcinára van szükség aznap és ezeket el is használják. „Én úgy gondolom, hogy nagyon jól végzik a dolgukat az oltópontokon, és ezt köszönöm is nekik" – mondta.

Az RTL azt kérdezte, hogy hány vakcinát kötött le Magyarország és azok milyen ütemben érkeznek meg. Müller Cecília válaszában elmondta: 19,7 millió adagnyi oltóanyagot kötöttek le az Európai Unióban a különböző cégek (Pfizer, Moderna, Jansen, CureVac) vakcináiból.

Hozzátette: a beszállítás és az engedélyezés folyamata akadozik, ezért az unión kívüli, kínai és orosz lehetőségeket is kénytelenek figyelembe venni.

Az operatív törzs tegnap azt közölte, hogy elegendő vakcina birtokában akár egymillió embert is be lehet oltani egy hétvégén.

A sajtótájékoztató elején Gál Kristóf, az ORFK szóvivője elmondta: