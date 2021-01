Karácsony Biden beiktatásáról: Jó lenne, ha nálunk is elmondana valaki egy ilyen beszédet

Budapest főpolgármestere Facebook-posztjában üdvözölte az új elnök beiktatását.

Mint írta:

A főpolgármester a hazai viszonyokat is érintette a bejegyzésben:

Ahogy Biden mondta, az egységről beszélni ma fantáziálásnak tűnhet. Magyarországon is. De egyszer ennek vége lesz. És az nem egyszerűen a másik oldal győzelme lesz a jelenlegi kormányoldal felett. A demokrácia nem arra való, hogy győzelmet arassunk egymás felett, mintha ellenségek lennénk, nem arra, hogy a győztes kisajátítsa az ország erőforrásait és csak a tőle függő viszonyban levőket hagyja élni, és nem arra, hogy aki győz, évtizedekig tartó uralomra rendezkedjen be. Mindannyiunk Magyarországát kell helyreállítanunk, amelyben mindannyian azonos joggal otthon vagyunk. Biden szavával az egységet. Vagyis az egymás iránti alapvető szolidaritást és tiszteletet, elfogadva, hogy sokféleképpen látjuk a világot, nem értünk egyet akár fontos kérdésekben sem. Jó lenne, ha nemsokára Magyarországon is elmondana valaki egy ilyen beszédet.