Merkely: Tíz hét után győzte le a koronavírust a hős édesanya

Hatvankilenc nap intenzív kezelés után legyőzte a Covid–19 fertőzés okozta tüdőgyulladást, és elhagyhatja Semmelweis Egyetem klinikáit egy 34 éves kismama – számolt be a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója, Merkely Béla. Szilvia „életerejéről többször tett tanúbizonyságot az elmúlt időszakban”, „életvidám, rendkívül erős fiatalasszony” – mutatta be a kismamát a Semmelweis Egyetem rektora, és a kezelésről azt írta:

Várandós nőknél nagyon ritka az ilyen lefolyású megbetegedés, amit nála tapasztaltunk: a vírus szövődményei miatt sürgősségi császármetszést, valamint több műtétet is végre kellett hajtanunk, továbbá műtüdő-, azaz ECMO-kezelésben is részesítettük. Köszönhetően a műtüdő-alkalmazásnak, valamint a komplex intenzív terápiás ellátásnak, a kismama állapotát sikerült stabilizálnunk, s a rehabilitációt követően – remélhetőleg mielőbb – hazatérhet családjához, s életében először magához ölelheti újszülött kislányát. Kollégáimnak és a teljes orvosi csapatnak szeretném megköszönni, hogy kellő odafigyeléssel és szakmai hozzáértéssel fordultak a pácienshez ezúttal is! Mind az édesanyának, mind családjának sok boldogságot és jó egészséget kívánok!