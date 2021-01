Összeveszhet az oltáson Európa

A Pfizer kereskedelmi gyakorlatára az EU szinte valamennyi tagországa panaszkodik. Olaszországban, Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában is megbicsaklott a tömeges oltás. Magyarország nem várta be az Európai Gyógyszerügynökség döntését, és az Európai Unióban elsőként, részlegesen engedélyezte az orosz Szputnyik V és a brit AstraZeneca koronavírus elleni vakcináját. A magyar kormány a kínai oltóanyag engedélyezését is megindította.

Orbán Viktor szerint az EU által letárgyalt megoldások túl lassúak, ezért nemzeti hatáskörben gyorsítaná fel a hazai oltóanyag-ellátást. Gulyás Gergely pedig arról beszélt, hogy az Európai Bizottság lassúsága gátolja a tömeges oltás megkezdését. A Politico arról ír, hogy a vakcinákhoz való egyenlő hozzáférés politikája kudarcot vallott, ugyanis a gazdag országok felvásárolják az elérhető oltóanyagkészleteket. Az EU valamennyi tagországában akadozik az ellátás.

Vakcinanyomás

Ausztria, Csehország, Dánia és Görögország vezetői levélben kérték Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét, hogy az EU-tagállamok kormányainak határozott jelzést kell küldeniük az amszterdami Európai Gyógyszerügynökségnek, hogy gyorsítsák fel az oltóanyagok engedélyezését. A kormányfők szerint az AstraZeneca jó és megbízható megoldás. Az oxfordi gyártó termékét már Nagy-Britanniában is engedélyezték.

Vakcinaútlevél

Összeállt a dél-európai üdülőkoalíció: Görögország, Málta, Portugália összeurópai vakcinaútlevelet akar. A máltai miniszterelnök, Robert Abela levélben sürgette Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét az egységes vakcinaokmány kidolgozására. A Politico szerint a csütörtöki EU-csúcson akár el is fogadhatják az összeurópai vakcinaútlevél alapelveit. Azonban az Euobserver hírügynökségnek név nélkül nyilatkozó uniós diplomaták szerint aggodalomra ad okot, hogy nem garantált, hogy a beoltott emberek nem hordozzák magukkal a vírust, amit akár tovább is adhatnak.

Ráadásul az is kérdéses, hogy egyes tagállamok melyik oltóanyagot ismerik el. Egyes uniós tisztségviselők szerint problémás, hogy a magyar kormány az Európai Gyógyszerügynökséget megkerülve döntött az orosz oltóanyag részleges engedélyezéséről és indította el a kínai oltóanyag engedélyezési eljárását. A 4-5 különböző vakcina pedig teljesen bizonytalanná tenné az európai vakcinaútlevél hitelességét. A tagállamok többsége a belső határok megnyitását szeretné elérni. A magyar kormány az uniós csúcs alapján döntene a hazai vakcinaokmányról, amely az eddig megszellőztetett tervek szerint csak az este 8 utáni kijárást engedélyezné.

Az Euobserver által megszólaltatott diplomaták nyárra tolnák az egységes vakcinaokmány bevezetését. Németország is óvatosságra int, ugyanis az 70 százalékkal agresszívebben terjedő vírusmutáció miatt szigorúbb határellenőrzésre lehet szükség. Hollandia szombattól lezárja határait a brit állampolgárok előtt. Valamint belépési tilalmat rendeltek el a Dél-Afrikából és a Latin-Amerikából érkezőkkel szemben. A britek belépési tilalmát a Politico szerint más tagállamok is elrendelhetik.

Digitális útlevél

A vakcinaútlevél-vita lezárását a légitársaságok gyorsíthatják fel, amelyek egy applikáció bevezetésével könnyítenék meg a felhasználók utazásait. A telefonos applikáció naprakész adatokkal tájékoztatná az utasokat a beutazási szabályokról, illetve a célországban előírt tesztelési és oltással kapcsolatos előírásokról. A Travel Passt márciusban vezetnék be a légitársaságok.

A Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség a már évtizedek óta alkalmazott érintésmentes utasellenőrző rendszerére építette a mobilos applikációt, mely biztonságosabb a nyomtatott verziónál. Az applikáció eltárolja, szükség esetén aktualizálja a járvánnyal kapcsolatos vakcinázottsági tanúsítványt, vagy azt, hogy az utast mikor és milyen eredménnyel tesztelték koronavírusra. A digitális útlevelet az Emirates az elsők között teszteli, és múlt heti bejelentése szerint minden dolgozóját beoltja a kínai vakcinával.

Egyre türelmetlenebbek a vendéglátósok is Európa-szerte. Lengyelország minden régiójában vannak olyan vállalkozások, amelyek a szankciók ellenére is nyitva tartanak, és térkép is segíti az eligazodást, hogy merre találhatók ezek az éttermek, kávézók, fitnesztermek.

Németországban és Svájc német nyelvű területein a közösségi platformokon már másfél hete szerveződik a „Kinyitunk” mozgalom. Németországban a kiskereskedőket és vendéglőket komoly pénzbírsággal sújtják, ha üzleteik a tiltás ellenére nyitva tartanak. A bírság mértéke a kiskereskedelemben akár 5000 euró, a vendéglátásban pedig akár 10 000 euró is lehet.

(Borítókép: Orbán Viktor / Facebook)