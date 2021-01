A Fidesz EP-képviselői támogatják a vakcinaigazolás bevezetését

Nem született döntés a tegnapi uniós csúcson a vakcinaútlevéllel kapcsolatban, de a tagállami vezetők később még visszatérnek a témára, a videókonferencián megtartott tanácskozásról részletesen is beszámoltunk.

Támogatjuk a vakcinaigazolás bevezetését, ami a beoltott, illetve a betegségen már átesett emberek esetében tanúsítja, hogy nem fertőznek

– válaszolta az Index kérdésére a Fidesz–KDNP EP-delegációja, szerintük ez az érintettek számára a járványügyi korlátozások megszüntetésével járna.

A legfontosabbnak azt tartják, hogy minél hamarabb minél több ember legyen beoltva, ezzel visszanyerve régi életüket. Álláspontjuk szerint a gazdaságnak is szüksége van erre,

hiszen a nagyarányú átoltottság és az ehhez kapcsolódó vakcinaigazolás elősegíti majd a jelenleg zárva lévő szolgáltatóegységek (éttermek, mozik, színházak, szállodák, múzeumok stb.) fokozatos újranyitását, valamint a turisztikai szektor újraéledését.

Nincs más út?

Ujhelyi István szocialista EP-képviselő kérdésünkre leszögezte, hogy elkerülhetetlen a vakcinaútlevél létrehozása, az első döntésnek annak kell lennie, hogy csak közös európai koordinációval és azonos szabályokkal történhet a bevezetése.

A közlekedés és a turizmus újraindítása miatt kell valamilyen megoldás, a karantén- és tesztszabályok egységesítését már követeltem.

A képviselő szerint csak a legszükségesebb szintű szabályozást kell alkalmazni, mert nem lenne jó, ha az életet mindennapi szinten befolyásoló kérdés lenne, hogy van-e valakinek ilyen igazolása.

Azt is hozzátette, hogy nem lehet kizárni az életből azokat sem, akik elvi okokból nem oltatják be magukat, vagy valamilyen betegség miatt nem kaphatnak oltóanyagot. A kérdést már ő is feltette, hogy mi lesz azokkal, akiket az Európai Unióban nem regisztrált vakcinával oltanak be? Ez létező veszély, de válasz még nincs rá.