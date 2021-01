Bezárt fitnesztermek mellett nehéz személyi edzőnek lenni

Messe Zsuzsanna személyi edző, a Corpus Testépítő és Fitness Sportegyesület alapítója és vezetője az Index kérdésére kifejtette, hogy

az első korlátozások idején adtam otthoni edzésterveket, de később ez már kevés volt az embereknek, gyakorlatilag teljesen leállt a munka, ráadásul én nem az a típusú személyi edző vagyok, aki ugrál a tévé előtt. Ezt nem is tehetném meg, túlsúlyos, cukorbeteg és gerincsérves vendégeim is vannak. A mínusz fokokban sem fogok kivinni senkit a szabadba, nem kockáztathatom, hogy megfázzanak.

Otthoni edzéssel, pár kézi súlyzóval és gumikötéllel egyébként sem lehet pótolni a fitneszterem gépeit, de Messe hozzátette, minél jobb alapokra van felépítve a fizikum, annál lassabb a leépülés, viszont ez az életforma nem csak arról szól, hogy mit látunk a tükörben:

Azért is járnak az emberek edzeni, hogy egészségesek legyenek, kimozduljanak, elkerüljék a depressziót, társaságban legyenek, levezessék a feszültséget. Mozgás nélkül nemcsak testileg, hanem lelkileg is le lehet épülni, persze a táplálkozásoddal oda tudsz figyelni arra, hogy legalább ne hízz el.

Elmondása szerint sok versenyző hangulatát a demotiváltság és a feladás jellemzi. Ideiglenesen próbált más területen munkát találni, de ez sem egyszerű:

Messe már a járvány kitörése után járt Spanyolországban egy versenyen, amit nagyon szigorú intézkedések mellett, de meg lehetett tartani:

A versenyzők a backstage-ben maszkban voltak, a bírókat plexik választották el egymástól, és végig maszkban kellett lennünk, nézők nem is voltak. Mindenhova fertőtlenítőszer volt kikészítve, kicsit furcsa volt az egész helyzet, de jó volt, hogy ott lehettünk.

Messe szerint a március környékén alkalmazott megoldás, amikor rövidített nyitvatartással működtek, folyamatosan fertőtlenítettek és figyeltek a távolságra, most is alkalmazható lenne.

Ózi Attila személyi edző az Index kérdésére elmondta, hogy ez a főállása, ezért sok lehetősége nincs, és további nehezítő tényező is van:

A márciusi leállás idején még sikerült más területen munkát találnia:

Egy ismerősöm fuvarozási cégénél dolgoztam. Itt a bejövő kamionokból pakoltuk ki az árut, és raktároztuk el. Azért vállaltam akkor ezt, mert jó idő volt tavasszal, és jólesett a friss levegőn a fizikai munka, ráadásul még pénzt is kaptam érte. Nem volt sok, de arra elég volt az összeg, hogy legalább a hétvégi bevásárlás megoldódott.

A mostani időszak viszont más, a tavaszinál is többen keresnek ideiglenes munkákat. Arra vár, hogy nyithassanak a fitnesztermek, de az intézkedések lehetséges meghosszabbítása bizonytalanná teszi a helyzetet, ezért nem is kezdte átképezni magát, ami szintén nem lenne ingyen.

Amíg nem tarthat újra edzéseket, kénytelen a tartalékaiból élni:

Ózi vendégköre javarészt sportszerető vállalkozókból és hobbisportolókból áll, az online edzés nála sem működik, mert a monitor előtti fekvőtámaszozás nem elég. Ugyanolyan volumennel egyébként sem lehet otthon edzeni, mint egy több millió forintból felszerelt teremben, a szinten tartásra kevés az esély, a kültéri edzéshez pedig hideg van, tavasszal legalább több embert láthattunk futni – teszi hozzá.

A személyi edző véleménye szerint egy fertőtlenítőprotokollt betartva biztonságosan lehetne üzemeltetni az edzőtermeket, mert az emberek már megtanulták ennek fontosságát, és sokaknak a korlátozásoktól függetlenül ez az igénye.

Boldogkői Zsolt molekuláris biológust, virológust, az MTA doktorát kérdeztük arról, hogy mennyire számítanak veszélyesnek az edzőtermek a koronavírus-fertőzés szempontjából.

Az edzőtermek zárt helyiségek, bár rendszerint nagyobb levegőtartalommal, mint egy kis szoba, de többen is vannak ott, és mindenki máshonnan érkezett edzeni; az ilyen helyeken könnyen terjedhet a fertőzés

– válaszolta az Index kérdésére Boldogkői, aki hozzátette, nem csak a levegőben található kórokozók jelentenek veszélyt:

A koronavírus a levegőben terjed leginkább, de az edzőterem ilyen szempontból speciális hely, hiszen ugyanazokat az eszközöket használják az emberek, emiatt az átlagnál nagyobb esélye lehet a kontaktúton történő megfertőződésnek, de a levegőn keresztül terjedő fertőzés valószínűleg így is jelentősebb.

A virológus szerint arra nehéz választ adni, hogy mikor nyithatnak újra az edzőtermek, mert a vírus magától nem fog eltűnni:

Ha esetleg lesz egy olyan átmeneti időszak, amikor már nyitnak a termek, de továbbra is védekeznünk kell, vannak módszerek, amelyekkel csökkenteni lehet a kockázatot:

A maszk jelentősége ez esetben is fontos, de egy edzőteremben ennek is kisebb a védőfunkciója, mint kültéren. A létszámcsökkentés szintén fontos, ahogy az eszközök folyamatos fertőtlenítése is.