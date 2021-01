Exkluzív interjút adott a Borsnak az a nő, akit egy ismeretlen akart megerőszakolni a gödöllői HÉV-en. Azt írják, a 47 éves családanya élete legpokolibb perceit élte át kedd hajnalban, valaki ugyanis meg akarta erőszakolni, de a nő ellenállt, a férfi ezért megverte és összezúzta orrcsontját.

A családanya most újra felidézte az eseményeket: éppen a munkahelyére tartott kedd reggel, amikor a HÉV-en leült vele szemben egy húszas éveiben járó férfi, és azt mondta neki, hogy

tolja le a nadrágját.

A nő azt remélte, hogy ha odaadja a telefonját zaklatójának, kisebb veszteséggel is megúszhatja az ügyet, de nem így alakult. A férfi a nő mellé állt, és többször is arcon rúgta őt, aki bár próbált védekezni, eltört az orra, és az egyik foga is letört.

Küzdöttem az életemért, kiabáltam is, de ő azt hajtotta, hogy ne visítsak, mert előveszi a kését, és elvágja vele a torkomat, meg fog ölni

– részletezte a nő, aki annyira félt, hogy igyekezett eleget tenni a felszólításnak, de a fájdalomtól ismét ordított, a férfi pedig újra megfenyegette, és tovább bántalmazta a nőt.

Korábban az Index is írt róla, hogy a rendőrök még mindig keresik a férfit. A támadó 20–25 éves, körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú férfi, az elkövetéskor orrot és szájat eltakaró maszkot, fekete kötött sapkát, tejeskávészínű szövetdzsekit, terepmintás tréningnadrágot és fekete cipőt viselt.